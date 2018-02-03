ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Подпрыгиваем выше небоскрёба и меняем лыжи на велосипедКарантин в Полярном снят
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День за днём с «Арктик-ТВ»03.02.18 13:30

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Подпрыгиваем выше небоскрёба и меняем лыжи на велосипед

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В Колумбии прошёл карнавал «Чёрные и Белые». Красочный парад фигур из папье-маше длился шесть часов. Всё это время участники шествия осыпали друг друга тальком и обливали пеной.

В Великобритании провели исследование, которое доказало, что социальные сети оказывают негативное влияние на хрупкую психику детей и подростков. Эксперты призывают родителей быть более бдительными.

Что точно полезно для детской психики — так это прогулки на свежем воздухе. Учёные решили научно доказать это с помощью специального приложения.

Интересно провести время на свежем воздухе предлагают в Париже. На смотровой площадке самого высокого небоскреба в центре города на время школьных каникул устанавливают батуты.

Крупнейший горнолыжный курорт России «Роза Хутор» продолжает разрастаться. Специалисты прокладывают новые лыжные трассы, а здания, построенные для Олимпиады, переоборудуют в гостиницы.

А вот в Финляндии лыжи начинают уступать по популярности зимним велосипедам. На них жители и гости страны исследуют замёрзшие леса Лапландии.

Огромное число велосипедов, которые можно взять напрокат, привычное явление для Пекина и других крупных городов Китая. Однако их можно найти не только на специализированных стоянках, но и в других - не очень подходящих для этого местах. Многие жители сомневаются: полезна ли такая услуга?

Молодой боснийский изобретатель создал транспортное средство, которое можно сложить. После определённых манипуляций оно превращается в небольшой предмет размером с чемодан.

А два индийских студента разработали интеллектуальную систему запуска двигателя. Чтобы управлять зажиганием автомобиля, нужно лишь установить специальное приложение на свой смартфон.

Скульптор из Львова создает уникальные музыкальные инструменты. В его коллекции уже есть кобзы, бандуры, эксклюзивные гусли и многое другое. Сейчас мастер трудится над древней лирой.

Первый в России иглу-отель появился на горнолыжном курорте в Сочи. Желающих переночевать в нём становится всё больше.

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