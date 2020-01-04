ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Подводим итоги 2019 года и заглядываем в будущее

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Голямина. Замедление роста мировой экономики, экономические кризисы, торговые конфликты и соглашения. Вначале мы расскажем, какими были самые главные события 2019 года в сфере экономики.

В Индонезии супруги держат приют для кошек, в котором живут уже 250 питомцев. На их содержание уходит по 70 долларов в день.

В 40 километрах от египетского города Асуан находится солнечная электростанция. Её площадь так велика, что видна из космоса. Её создание позволило Египту сделать ещё один шаг в сторону электрификации страны, а также перехода на возобновляемые источники энергии.

В Таиланде творчески подошли к защите пешеходов. В Бангкоке рисуют объёмные зебры, которые словно парят над асфальтом. Это больше привлекает внимание водителей.

В Москве на модный подиум вышли красавицы в зрелом возрасте. Мероприятие призвано показать, что годы не помеха для самовыражения.

В Израиле сделали уникальное открытие: древние люди 7000 лет назад также сталкивались с проблемой повышения уровня мирового океана. Правда, в то время процесс проходил намного быстрее.

Вьетнамский предприниматель придумал альтернативу пластиковым трубочкам для напитков. Он делает их из травы. Но говорит, что в долгосрочной перспективе это не выход.

Под Санкт-Петербургом в этнопарке «Усадьба Богословка» можно познакомиться с деревянным зодчеством Русского Севера. В музее представлены отстроенные старинные храмы и дома.

Вифлеемские мастера уже много лет радуют гостей города сувенирами из оливкового дерева. Там оно считается священным, поэтому в изделия вкладывают частичку души мастеров, чтобы они ценились веками.

В финской Лапландии накануне Нового года прошли первые в её истории арктические бега. В соревнованиях участвовали наездники из Скандинавии и США.