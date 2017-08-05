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День за днём с «Арктик-ТВ»05.08.17 17:30

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Подводный фестиваль собрал поклонников музыки и защитников природы

Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ».  Сегодня мы расскажем о необычных фестивалях, выставках и культурной жизни в разных странах мира.

Накануне в Болгарии открылся ежегодный Фестиваль песчаных скульптур. Он продлится до 30 сентября.

Тем временем в Москву привезли собрание работ Ивана Билибина. Кроме графики, посетителям предлагают познакомиться с уникальными экспонатами, которые художник привёз из экспедиций на Русский Север.

Графические работы мастеров начала XIX века можно увидеть на выставке в Третьяковской галерее. Здесь можно увидеть десятки редких рисунков Карла Брюллова.

На международном фестивале ковров в Грузии можно найти уникальную продукцию из разных уголков мира. В нём участвуют мастера из Армении, Азербайджана, Индии и других стран.

В Токио состоялась первая в своём роде выставка искусственного интеллекта. Что умеют делать современные роботы – смотрите в следующем сюжете.

В Ла-Пасе проходит выставка для слепых боливийцев. Посетители могут трогать руками все экспонаты и читать пояснения, написанные шрифтом Брайля. Необычная выставка знакомит с историей Боливии.

Бывший бункер нацистов в Дании, построенный на берегах Ютландии, превратили в музей Второй мировой войны. Известный архитектор скрыл сооружение за песчаными дюнами.

Аборигены австралийского острова Тасмания возвращаются к своим корням. Они учатся делать и метать копья как их предки. А ещё приобщаются к здоровому образу жизни.

Тем временем в России продолжает возрождаться богатая культура казачества.

Древнеримский город Помпеи теперь можно посетить и ночью. Все исторические памятники архитектуры можно разглядеть благодаря специальной подсветке.

Поклонники музыки и защитники природы собрались на Подводный фестиваль, который ежегодно проходит среди островов архипелага Флорида-Кис. Цель мероприятия – помочь сохранить коралловые рифы. 

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