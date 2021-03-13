ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Пока пляжи Рио-де-Жанейро утопают в мусоре, турецкое озеро поможет учёным лучше изучить МарсВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: О коррекции характера человека, или Измениться самому
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.03.21 13:35

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Пока пляжи Рио-де-Жанейро утопают в мусоре, турецкое озеро поможет учёным лучше изучить Марс

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Дима Ероха.

В аэропорту Дубая теперь можно пройти паспортный контроль за девять секунд, не общаясь с пограничниками. Их работу выполняют «умные» турникеты, установленные в зонах вылета и прибытия.

В столице Мексики запустили первую линию канатной дороги. Этот вид транспорта призван облегчить перевозку людей в мегаполисе.

В парке Якутска на вершине холма появилась копия космического корабля из сериала «Мандалорец». Конструкцию длинной 14 метров создал местный поклонник научной фантастики.

Последний в Великобритании мастер по традиционному изготовлению пианино говорит, что во время пандемии увеличился спрос на его инструменты, поскольку люди оказались дома в изоляции. Он также выражает надежду, что его 200-летнее ремесло выживет и перейдёт следующим поколениям.

Кенийская предпринимательница запускает первую в Африке линию износостойкой спортивной обуви для бега. Это даёт надежду местным бегунам, которые известны на весь мир своей выносливостью. Раньше им приходилось заказывать обувь не в Кении, и даже не в Африке.

Проект в Карачи помогает заработать женщинам, живущим в бедности. Они делают плитку для проекта по восстановлению города. В прошлом этим женщинам приходилось попрошайничать.

Пляжи Рио-де-Жанейро утопают в мусоре. Об экологической катастрофе рассказывает бразильский эколог, чьи ролики стали популярными в социальных сетях. Активист призывает людей использовать меньше пластика.

Турецкое озеро поможет учёным лучше изучить Марс прямо на Земле. Они считают, что водоём аналогичен тому, который когда-то существовал на поверхности Красной планеты и по дну которого сейчас ездит марсоход «Настойчивость».

В Лувре хранятся десятки тысяч шедевров искусства, но некоторые выставляют очень редко. Например, в отделе графики экспонаты тщательно упакованы и спрятаны, и лишь немногие появляются в залах.

Виндсёрферы, сноубордисты и любители сноукайтинга объединились для совместного проекта. Они продемонстрировали своё мастерство в горах Швейцарии.

В Исламабаде прошёл трёхдневный фестиваль, посвящённый культуре пакистанской столицы. Также мероприятие призвано популяризовать город среди туристов.

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