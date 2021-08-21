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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.08.21 13:35

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Полюса нашей жизни - сельскохозяйственный робот Том и обед времён Минойской цивилизации

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Данил Клепиков.

Дети Амазонки гребут к мечте в своих каноэ. В Бразилии открыли курсы для коренных народов. На них подростков и детей учат спортивной гребле. Популярность занятий выросла после победы бразильца на Олимпиаде в Токио.

Робота-хамелеона разработали южнокорейские учёные. Он меняет цвет, сливаясь с окружающим фоном. Такую технологию можно использовать для создания военной формы с активным камуфляжем.

Машины наступают. Британский стартап представил первого коммерческого сельскохозяйственного робота. Его зовут «Том», и он следит за урожаем, помогая сократить использование удобрений и пестицидов.

Британские покупатели постепенно возвращаются на центральные улицы городов, поскольку ограничения ослабляют. Однако там всё немного изменилось. Их встречают новые гастрономические предложения и центры досуга.

Жительница Греции знакомит людей с древней цивилизацией весьма необычным способом. Она готовит обед так, как это делали ещё во времена Минойской цивилизации. Посетители таких мастер-классов и сыты, и довольны.

Плетение из виноградной лозы помогло австралийке Фелисити Чепмен найти себя. Теперь она помогает и другим женщинам из коренных общин обучиться ремеслу и установить связь с предками.

Шигирский идол – самая древняя деревянная скульптура, чудом сохранившаяся на планете. Она хранится в музее Екатеринбурга.

При индийском храме есть библиотека, в которой хранятся древние писания времён будды Шакьямуни. Храм находится в городе, где Будда 2500 лет назад достиг просветления.

Жители Мадрида получили редкую возможность увидеть одного из самых известных художников Испании за работой. Антонио Лопес задался целью детально запечатлеть одну из центральных площадей столицы.

Пощупать и понюхать. Музей Утрехта в Нидерландах открыл выставку всего из двух картин. Зато с их помощью слепые и слабовидящие посетители могут в прямом смысле слова соприкоснуться с творчеством.

В Сингапуре открылся Музей мороженого. Локация уже очень популярна на фоне того, что страна выходит из строгого карантина.

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