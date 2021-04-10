ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Приметы весны – в Калифорнии цветут поля лютиков, в Джамму и Кашмир- море тюльпановВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Ответственность за свою жизнь, или Как наши ошибки отразились на нас
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.04.21 13:35

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Приметы весны – в Калифорнии цветут поля лютиков, в Джамму и Кашмир- море тюльпанов

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии Данил Клепиков.

В Австралии для молодых беженцев запустили программу, которая приобщит их к спорту. Проект также поможет им влиться в австралийское общество.

У 12-летнего британского школьника появилась бионическая рука благодаря его учителю. Господин Грант одолжил в школе 3D-принтер и во время школьных каникул сделал для своего ученика протез в стиле Железного человека.

Калифорнийский сёрфер придумал, как помочь детям преодолеть страх перед волнами и встать на доску. Он берёт с собой на пляж двух своих питомцев – козлов, которые с удовольствием катаются по волнам.

Индийцы используют во время религиозных церемоний много живых цветов. Потом их выбрасывают в реки и водоёмы. Один предприниматель решил защитить природу и перерабатывает цветы на своём предприятии. Из них делают ароматические палочки и другие товары.

В Калифорнии цветут огромные поля лютиков. В прошлом году из-за пандемии любоваться ими было некому, но сейчас среди ярких цветов гуляют десятки туристов.

Сотни индийцев едут в Джамму и Кашмир полюбоваться живописным тюльпановым полем. Оно самое большое в Азии и ежегодно привлекает тысячи туристов.

Жительница Нью-Йорка Элли Черник решила сменить профессию фоторедактора на кондитера. Её банановые кексы по рецепту бабушки начали пользоваться большой популярностью.

Венгерская «Королева дизайна яиц» Кати Жигоне продолжает с душой украшать символы Пасхи. Она надеется, что в этом году такое ремесло увлечёт и других людей, поскольку из-за пандемии многие вынуждены отказаться от поездок.

Сто прекрасных кукол представили на выставке в Волгодонске в Ростовской области. Авторские игрушки создали мастера из разных стран мира, в том числе – из России, Эстонии и США.

Древнеримские гладиаторы, не щадя жизни, сражались с хищными зверями и друг с другом. Новая выставка в Неаполе рассказывает об их жизни.

В Санкт-Петербурге недавно открылся музей экспонатов из папье-маше. Его основатели хотят продемонстрировать, сколько всего разнообразного можно создать из бумаги.

Пожилая пара музыкантов из Флориды решила организовать онлайн-шоу, чтобы немного развлечь людей, сидящих на карантине. Они даже написали песню, в которой призывают слушателей защищать себя от коронавируса.

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Сергей Иванович
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еще было бы здорово это онлайн выводить)
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