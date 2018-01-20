ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Приятного аппетита – от изысков из насекомых до «гастрономической оперы»

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». И сегодня мы поговорим о кухне. Еду, приготовленную мамиными руками, предлагает специальная служба в Стамбуле. В её штате - десятки домохозяек, которые при необходимости приготовят по заказу клиентов вкусный обед. Услугами этой компании пользуются офисные служащие и другие работающие горожане.

Вкусно и... поздно. Поздние ужины становятся всё более популярными в пакистанском городе Лахор. Во многих ресторанах и кафе жизнь кипит всю ночь напролет.

Сингапур стал первой страной, где звёзды Мишлен присудили не ресторану, а уличному кафе. Причём, престижной награды удостоились сразу две точки общественного питания.

Выделиться среди многочисленных конкурентов — одна из главных задач для испанских ресторанов. Шеф-повар одного из заведений нашёл решение проблемы благодаря вишне.

В Нью-Йорке прошла выставка съедобных насекомых. На ней фермеры, шеф-повара и все те, кто работают с ползающими и летающими, смогли встретиться и обменятся опытом.

Боливийский город Тариха удивляет туристов кулинарными изысками. Гостям предлагают попробовать блюда, которые когда-то готовили только в сельской местности.

В Африке большой популярностью пользуется пюре из кукурузы. Одна нигерийская бизнес-леди даже открыла фабрику по производству этого блюда.

Скульптуры из полных консервных банок помогут голодающим жителям Нью-Йорка. Как? Смотрите в следующем сюжете.

Отведать изысканные блюда на борту самолёта, но не покидая родной город. Такую возможность теперь предлагают в китайском городе Ухань.

Официанты-роботы появились в одном из ресторанов Индии. Посетителям новый сервис пришёлся по вкусу.

А в Париже состоялась «гастрономическая опера». Изысканные блюда готовили под аккомпанемент симфонического оркестра.