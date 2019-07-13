ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Работы дизайнеров поражают, фестиваль ослов удивляетОпять взрывают, опять дорогу перекрывают
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.07.19 13:35

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Работы дизайнеров поражают, фестиваль ослов удивляет

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В  студии - Елена Голямина.

Технологическая элита Германии собралась в Берлине на ежегодный фестиваль «Tech Open Air». В течение нескольких дней основатели стартапов будут общаться с инвесторами, художниками и политиками.

Тем временем в Лондоне проходит выставка Королевского общества, в которой участвуют более 250 учёных со всей Великобритании. Они рассказывают о своих исследованиях, посвящённых разным сферам – от лечения одышки до совершенствования беспилотных технологий.

Цветочный сад напоминает новая коллекция итальянского дизайнера Джамбаттиста Валли. Для её показа кутюрье выбрал не подиум, а выставочные залы. Говорит, что зрителям важно рассмотреть высокую моду вблизи.

Сумки из яблочной кожуры и обувь из лепестков роз. В Берлине проходят выставка и модный показ изделий, созданных из экологически чистых и переработанных материалов. Компания «Neonyt» проводит такие мероприятия уже десять лет.

Азза Фахми – одна из самых известных дизайнеров ювелирных изделий на Ближнем Востоке – отмечает 50-летие своей карьеры. В честь юбилея коллекция её работ путешествует по миру. Текущая остановка – Лондон.

135-летнюю историю ювелирных украшений итальянского бренда «Bulgari» представили на выставке в Риме. На ней можно увидеть изделия из архива компании и частных коллекций знаменитостей.

Марафон на Олимп прошёл в Греции. Это повторение маршрута древних греков, поднимавшихся на гору в честь верховного бога Зевса.

Чемпионат мира по стрижке овец впервые провели во Франции. Главное правило состязаний - ни одно животное не должно пострадать. Таковы условия захватывающих состязаний.

Жители одного из колумбийских городков собрались на фестиваль ослов, чтобы отдать дань уважения этим животных. Фермеры принарядили своих кормильцев в самые разные образы. Тем временем в Индии прошёл один из самых красочных и секретных фестивалей буддистской культуры. Празднества в Гималаях длились два дня.

Волшебное поле из фонариков появилось в Калифорнии. Автор проекта - британский художник Брюс Мунро.

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Влад Северный
08.07.19 21:10
Эти заметки мне напомнили о службе в армии - охранял небо Арктики в войсках РТВ ПВО. Воркута, Амдерма, Нарьян-Мар, Салехард - много наших точек было на Я-Мале и Новой Земле. С суровой природой успел
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