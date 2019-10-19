ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Раздолье для гурманов, или Завтрак с пингвинами

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новост» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Голямина.

В Мозамбике на горе Горонгоса процветает производство кофейных зёрен. Это занятие приносит доход местным жителям и помогает остановить обезлесение горы.

Латте, капучино, американо… Что ещё можно сделать из кофейных зёрен? Как оказалось - солнцезащитные очки. Такую продукцию производит украинский бизнесмен.

Немцы отпраздновали 70-летие со дня появления карривурста. Это жареные сардельки с кетчупом и карри. В Германии карривурст считают национальным блюдом.

В ЮАР пришла мода на поедание насекомых. В стране появился первый ресторан, где все блюда в меню приготовлены из ползающих и летающих.

Отдалённая австралийская сыроварня увеличивает продажи своей продукции благодаря меняющимся вкусам австралийцев. Исследования показывают, что жители континента стали больше покупать продукцию местных производителей молока, йогуртов, масла и сыра. Однако будущее предприятий аграриев всё равно туманно.

Как правило, желающим похудеть приходится отказываться от хлеба. Но уникальная пекарня в Австралии предлагает мучные изделия, которые не только не испортят фигуру, но и полезны для кишечника.

В Токио сейчас бум популярности тапиоки. Это крахмалистые шарики, которые получают из корней маниоки. В них много полезных веществ, они отлично украшают десерты. Для любителей тапиоки в одном из районов столицы открылся специальный тематический парк.

Парижский океанариум занялся выращиванием органических овощей. Для их полива используют воду из аквариумов с рыбьими экскрементами. Сотрудники океанариума уже собирают неплохой урожай.

Выпить кофе и приютить кошку предлагают в котокафе в Западном Голливуде. Его владельцы постарались создать в своём заведении уютную домашнюю обстановку, чтобы пушистые питомцы могли во всём кошачьем великолепии предстать перед потенциальными владельцами.

Завтрак с пингвинами, роскошные лодки в центре Лондона или юрты с дровяными печами. Это лишь несколько необычных мест, в которых можно остановиться в британской столице.