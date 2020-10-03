ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Реактивный костюм, афганки покоряют Эверест и искусственные волны на озере - пандемия меняет нашу жизньВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Мужчины – лентяи, или Как встать с дивана
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.10.20 13:35

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Реактивный костюм, афганки покоряют Эверест и искусственные волны на озере - пандемия меняет нашу жизнь

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Аня Чайникова.

В то время как эпидемия коронавируса отпугивает туристов от достопримечательностей, власти Рима придумали альтернативный метод путешествий. Людям предлагают посетить древнеримский ипподром, который называют «Большой цирк», в виртуальной реальности.

Жители Бали и соседних островов страдают от полного отсутствия туристов. Некоторые, чтобы выжить, вынуждены возвращаться к традиционному ремеслу – выращиванию водорослей.

Афганки покоряют горные пики в стране, несмотря на угрозу со стороны «Талибана» - официально запрещенной в России террористической организации. Они призывают боевиков разрешить женский спорт, а также обещают не сдаваться и в итоге покорить Эверест.

Работники скорой помощи протестировали реактивный костюм в горной местности на севере Англии. Необычное снаряжение изобрёл британский предприниматель Ричард Браунинг.

Сезон так называемых сосновых грибов в Северной Корее в самом разгаре. Этот дорогостоящий деликатес до санкций страна официально продавала Китаю и Японии. С началом пандемии из-за закрытых границ прекратилась ещё и неофициальная торговля. Теперь грибы, скорее всего, пойдут только на внутренний рынок.

В афинском Акрополе установили усовершенствованную систему освещения. С ней в темноте лучше видны мелкие детали древних архитектурных памятников.

В Музее археологии Москвы покажут, как жили древние обитатели столичного региона.  

Для будущего парка развлечений в Йокогаме построили гигантского робота «Gundam» из популярного мультфильма. Причём это не просто копия - конструкция двигается.

В Австралии теперь можно заниматься сёрфингом в любую погоду. В одном озере установили гигантскую машину, которая генерирует волны нескольких типов. Благодаря этому плавать на сёрфе могут и профессионалы, и новички.

В одном кафе в Санкт-Петербурге можно съесть суп вместе со стаканчиком и ложкой. Посуду выпекают по специальной технологии. Такая сервировка помогает сократить объёмы пластикового мусора.

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