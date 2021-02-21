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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.02.21 13:35

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Робот для больных коронавирусом и бег в шерстяных носках - оригинальные идеи пандемийного периода

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Дима Ероха.

Виниловые пластинки в мире всё популярнее. Последние 10 лет спрос на них неуклонно рос. А с началом пандемии их стали покупать ещё больше.

В США ранчо с животными-терапевтами проводит встречи даже во время пандемии. Правда, онлайн. Это позволяет помогать людям и в то же время зарабатывать на содержание питомцев.

Все знают, что у кошек от природы есть способность падать на лапы. Теперь же новое исследование в Великобритании подтвердило, что стрекозы обладают собственным механизмом выравнивания во время полётов – сальто назад. Эту способность хотят использовать для создания нового поколения дронов.

Австралийские исследователи придумали способ превратить морские микроводоросли в еду для людей. Они говорят, что из такой основы можно сделать подобие мяса или икры.

Тем временем, финны придумали новое спортивное занятие – бег в шерстяных носках по снегу. Это даёт им ощущение свободы, а ноги одновременно и нагружены, и промассированы.

А сейчас - история одного жителя австралийского региона Пилбара и представителя аборигенного населения. Он победил алкоголизм, а сейчас передаёт ученикам традиционное мастерство обивки мебели. Среди его клиентов даже парламент штата Западная Австралия.

Ученики нигерийской академии построили робота, который сможет помогать обслуживать пациентов с коронавирусом в больницах. Они надеются начать серийное производство своего изобретения.

Ведение бизнеса – не то, что обычно привлекает подростков. Однако одна юная жительница Канберры придумывает новые идеи для своего собственного бренда. А вдохновение черпает в наследии своего коренного народа.

Находчивый эстонец вырубил во льдах Балтийского моря гигантскую карусель. Этот аттракцион он построил, чтобы отвлечь внуков от компьютера.

Запрет уличных мероприятий не может отменить праздник. Это доказала немецкая семья из Бонна. Она воссоздала традиционный карнавал «Розенмонтаг» с помощью игрушечных наборов «Playmobil».

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