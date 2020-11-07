ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Робот в роли врача-лаборанта и бриллианты из углекислого газа

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии Аня Чайникова и Дима Ероха.

Тайваньская биотехнологическая компания разработала робота, который способен заменить большую группу врачей-лаборантов. За день он выдаёт 2000 результатов тестов на COVID-19.

Российская технологическая компания тестирует доставку на беспилотном автомобиле. В эксперименте участвует сеть супермаркетов, работающих в Москве.

Группа лондонских студентов создала прототип устройства, которое может пролить свет на то, как автомобильные шины загрязняют атмосферу вредными частицами. Мелкая пыль выделяется просто во время езды и торможения.

Зелёный технологичный стартап «Sky Mining» обещает делать искусственные бриллианты прямо из воздуха. Он планирует извлекать из атмосферы углекислый газ (СО2) с помощью возобновляемых источников энергии.

Косовские волонтёры ежегодно собирают на фермах овощи и фрукты с нетоварным видом. Они готовят из них вкусную еду и угощают людей. Так активисты спасают продукты от помойки.

Из гористой местности Эфиопии в лондонский высший свет: кофе из региона Сидама в престижном районе Мейфэр продают по 50 фунтов за большую порцию. Напиток стал популярным после победы на конкурсе кофе 2020 года в Эфиопии.

Иорданка научилась делать традиционные глиняные печи, чтобы самой выпекать лепёшки. Теперь она печёт их тем же способом, как и её далёкие предки.

Гонконгские учёные спасают исчезающие кораллы. Они напечатали на 3D-принтере глиняные плитки со специальным рисунком и размещают их на морском дне. Такие «дома» пришлись по нраву кораллам, и те благополучно живут в них уже несколько месяцев.

Карантинные ограничения не только ограничили социальные взаимодействия людей. Они также затронули и жизнь пингвинов. Речь об обитателях аквариума «Two Ocean» в южноафриканском Кейптауне. Будучи по своей природе социальными животными, пингвины стали очень переживать, когда посетителей не стало.

В австралийском Перте представят искусство так называемого украденного поколения. Это художественные картины, написанные школьниками, которые принадлежат к аборигенному населению континента. На их рисунках кенгуру и природные пейзажи.

Мозаику из 6000 кубиков Рубика сложил итальянский художник. Он планировал сделать это за сутки, но справился за 16 часов. Свою работу посвятил 40-летию знаменитой головоломки.