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День за днём с «Арктик-ТВ»10.06.17 13:30

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Роботы - помощники и роботы - конкуренты людей

Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». И сегодня мы расскажем о роботах, их значении для человека.

Совсем недавно в Токио открылся необычный отель. Гостей в нём встречают «умные» роботы. Они же наводят чистоту и развлекают посетителей.

Подобные гостиницы уже есть в Японии. Первый необычный отель в этой стране открыли в 2015 году.

Десятилетиями китайские предприятия нанимали молодых рабочих из сельских районов, чтобы производить дешёвые игрушки, одежду и электронику. Однако сейчас всё больше фабрик переходят на автоматизированное производство. Одна из японских компаний решила сдавать роботов в аренду. Её клиенты могут взять на время гуманоида-секретаря или роборуку, которая делает пельмени. А затем купить помощника, если он понравится.

Робот отправился из США и Германию на самолёте под видом обычного пассажира. В аэропорту ему устроили особый приём...

Китайские разработчики представили первого в стране пилотируемого человекоподобного робота. Предполагается, что в конце августа во время состязания он встретится на ринге с американским и японским роботами.

Для бегунов-марафонцев в Японии придумали весьма сомнительное устройство. Оно позволяет перекусить на бегу свежим помидором. Как работает устройство и отважится ли кто-нибудь его использовать – узнаем из нашего сюжета.

Среди роботов есть и официальные рекордсмены. Среди них - японский робот «Киробо». После возвращения с Международной космической станции Книга рекордов Гиннесса признала сразу два его рекорда.

А ещё в Токио роботы скоро будут работать в магазинах. Первое такое устройство представила компания «Софт Бэнк».

В Тегеране прошёл международный футбольный чемпионат среди самоуправляемых роботов. В напряженных баталиях некоторым машинам было тяжело.

Как бы выглядел ваш портрет, если бы его нарисовал робот? Посетители Берлинской галереи получили шанс это узнать. Там открылась выставка, на которой картины рисуют пять роботов с разными «характерами».

Сотни австралийских школьников строили роботов из конструктора «Лего». Необычный конкурс прошёл в Брисбене. 

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