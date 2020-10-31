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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.10.20 13:35

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Роботы всё больше проникают в нашу жизнь, но у людей неиссякаемый творческий запас

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии Аня Чайникова и Дмитрий Ероха..

На этой неделе объявили имя лучшего в мире кондитера 2020 года. Престижный титул получил бельгийский шоколатье, который открыл свой первый магазин шоколада четверть века назад.

Роботы в чернобыльской зоне. Территорию исследует собака Бостон Дайнэмикс. Учёные проверяют, как четвероногая машина будет работать в условиях повышенной радиации.

Тем временем в Великобритании вскоре появится первый дом, построенный роботом-каменщиком. Он укладывает кирпичи в два раза быстрее человека. Однако технология не угрожает рабочим местам, поскольку квалифицированные специалисты будут по-прежнему нужны.

Учёные исследуют панцирь дьявольского броненосного жука, который может выдержать давление, в 40 тысяч раз превышающее вес этого насекомого. Главная цель – разработать более прочные строительные материалы и здания.

Две юные сестры-индонезийки прославились на родном острове Бали. Уже семь лет они помогают очистить его от пластиковых отходов, а также рассказывают людям об их вреде.

Средневековые бои становятся популярным видом спорта в австралийском регионе Дарлинг-Даунс. В них используют топоры и мечи. Такие сражения не для слабонервных.

Кубинские отели привлекают туристов органической продукцией. На курорте Варадеро несколько гостиниц обзавелась собственными грядками.

Сингапурцы на время могут почувствовать себя пассажирами самолёта «Аэробус A380». Им предлагают пообедать или поужинать в стоящем в аэропорту авиалайнере. Меню состоит из фирменных блюд национального перевозчика.

Отель-аквариум на Тайване предлагает посетителям необычные впечатления. Декор вдохновлён романом «Двадцать тысяч лье под водой». Например, в каждом номере можно подключиться к прямой трансляции из основного аквариума, а по вестибюлю в прозрачных трубах плавают пингвины.

Технологии помогут певцам всего мира преодолеть закрытые границы в период пандемии. Так, в Лондоне показали, как можно выступать в любой стране мира в виде голограммы.

Жители средневекового городка Хокана в Непале отметили праздник «Сикали Джатра». Фестиваль, насыщенный религиозными ритуалами и танцами, длится пять дней.

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Последние комментарии

Ольга
26.10.20 11:05
Видно, что уже нечем мужикам заняться в нашем государстве.
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вася
20.10.20 22:37
Лучше бы краба удавили. Много мы мойвы видим-то ? Обнародуйте цифры по вылову мойвы и реализации ее в России! Кто ее съел?
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Д.О. Вернер
17.10.20 00:16
Улов рыбы частный, а наука про рыбу бюджетная?
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