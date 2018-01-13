ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Рождество и Новый год – время интересных дел и забавных событий

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». И многие из них будут посвящены Рождеству и наступившему новому году.

Праздничное шествие в честь Дня трёх королей прошло в центре Мадрида. По древнему приданию, они посетили новорождённого Иисуса, чтобы поднести ему дары.

Тысячи японцев собрались на одной из токийских спортивных арен, чтобы написать на бумаге пожелания на год. Соревнования по каллиграфии уже стали традицией.

Старинный сад в Лондоне стал домом для фестиваля китайских фонарей. Тема мероприятия - Шёлковый путь.

В «гонку за счастьем» ринулись Японцы. Считается, что победителям весь год будет улыбаться удача.

Каждый год в январе в Австралии проходит фестиваль Элвиса Пресли. Каким он был в этом году – расскажем прямо сейчас.

Более 100 жителей Токио искупались в ледяной воде. Этот многолетний обычай призван очистить души и укрепить здоровье жителей страны Восходящего Солнца.

А в Баварии устраивают заплыв в ледяном озере с видом на Альпы.

В китайском городе Харбин при температуре в минус 10 градусов прошли заплывы в местной реке. Участие в традиционном мероприятии приняли не только китайцы, но и иностранные туристы.

Заплыв ежегодно устраивают перед началом фестиваля ледяных скульптур. В этом году в конкурсе приняли участие больше 50 человек из 12 стран мира. Посмотреть работы можно до конца января.

В Южной Корее в самом разгаре традиционный фестиваль ловли рыбы в ледяной воде.

В перуанском зоопарке поздравили победителей конкурса «Самое популярное животное». Первое место заняла белая бенгальская тигрица.

А в Лондонском зоопарке началась ежегодная перепись обитателей. Смотрителям предстоит проделать огромную работу и разыскать на территории парка более 18 тысяч животных.

В Мехико в январе отмечают день Святого Антония. Встречают этот праздник в кругу четвероногих друзей. Домашних животные ведут в церковь, чтобы получить благословение.