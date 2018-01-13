ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Рождество и Новый год – время интересных дел и забавных событийВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Разрыв, или Как расстаться со своей половинкой
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»13.01.18 13:30

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Рождество и Новый год – время интересных дел и забавных событий

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». И многие из них будут посвящены Рождеству и наступившему новому году.

Праздничное шествие в честь Дня трёх королей прошло в центре Мадрида. По древнему приданию, они посетили новорождённого Иисуса, чтобы поднести ему дары.

Тысячи японцев собрались на одной из токийских спортивных арен, чтобы написать на бумаге пожелания на год. Соревнования по каллиграфии  уже стали традицией.

Старинный сад в Лондоне стал домом для фестиваля китайских фонарей. Тема мероприятия - Шёлковый путь.

В «гонку за счастьем» ринулись Японцы. Считается, что победителям весь год будет улыбаться удача.

Каждый год в январе в Австралии проходит фестиваль Элвиса Пресли. Каким он был в этом году – расскажем прямо сейчас.

Более 100 жителей Токио искупались в ледяной воде. Этот многолетний обычай призван очистить души и укрепить здоровье жителей страны Восходящего Солнца.

А в Баварии устраивают заплыв в ледяном озере с видом на Альпы.

В китайском городе Харбин при температуре в минус 10 градусов прошли заплывы в местной реке. Участие в традиционном мероприятии приняли не только китайцы, но и иностранные туристы.

Заплыв ежегодно устраивают перед началом фестиваля ледяных скульптур. В этом году в конкурсе приняли участие больше 50 человек из 12 стран мира. Посмотреть работы можно до конца января.

В Южной Корее в самом разгаре традиционный фестиваль ловли рыбы в ледяной воде.

В перуанском зоопарке поздравили победителей конкурса «Самое популярное животное». Первое место заняла белая бенгальская тигрица.

А в Лондонском зоопарке началась ежегодная перепись обитателей. Смотрителям предстоит проделать огромную работу и разыскать на территории парка более 18 тысяч животных.

В Мехико в январе отмечают день Святого Антония. Встречают этот праздник в кругу четвероногих друзей. Домашних животные ведут в церковь, чтобы получить благословение.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаУчится у соседа работать на шельфе
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееЗабастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
11.01.18: 2 января президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок с Каиром. А вы соскучились по курортам Египта?Проголосовало: 87 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Katrin
11.01.18 16:56
А вот если бы был конец света, то явка зрителей была бы 100-процентная!
Комментарий к новости:Солнечный диск в Мурманске показался над горизонтом по расписанию
Василий
11.01.18 16:45
самомнение у Н - выше его самого. Но жизнь таких ломает быстро.
Комментарий к новости:Забастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
Volk
11.01.18 07:47
Листовка - провокация, а вот кому она выгодна, надо ещё разобраться.
Комментарий к новости:Забастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире04:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)05:05«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)05:25«Фальшивомонетчики». Художественный фильм (16+)
-PRO ДеньгиУдарники капиталистического труда работают в 30 крупнейших банках России-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 20 копеек, доллар теряет 39 копеек-PRO ЭнергетикуДолг Мурманской областной электросетевой компании перед ПАО «МРСК Северо-Запада» превышает 250 млн рублей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 15 января-PRO Нефть и газПравительство страны, снижая плату за утилизацию ПНГ в 4 раза, решило стимулировать освоение месторождений углеводородного сырья в арктических морях-PRO ЗаконыПравительство страны, снижая плату за утилизацию ПНГ в 4 раза, решило стимулировать освоение месторождений углеводородного сырья в арктических морях
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика