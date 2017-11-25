ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Рождество и Новый год шагают по планете

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». Новый год и Рождество – уже не за горами. В главном универмаге Парижа появились праздничные витрины. Открытие посетила Николь Кидман.

Праздничная иллюминация появилась и на Елисейских Полях. Её зажгли актриса и модель Лили-Роуз, дочь Джонни Деппа и французская певица Ванесса Паради.

А французская актриса Одри Тоту открыла рождественский сезон в парижском пассаже «Галери Лафайет». С её лёгкой руки зажглась новогодняя ёлка и произошли другие удивительные изменения.

Рождественские ярмарки приветствуют покупателей в Берлине. Также в честь открытия праздничного сезона центральные улицы и площади украсили яркой иллюминацией.

К самым важным праздникам года готовятся на Клинской фабрике ёлочных игрушек. Она – старейшая в России. В этом году отметила свой 130 день рождения.

На фабрике по производству ёлочных игрушек во Львове сейчас тоже горячая пора. Давайте посмотрим, как делают волшебные новогодние украшения.

Новогодняя гирлянда, петарды и бенгальские огни могут стать источником возгорания. Киевские пожарные рассказали ребятам о правилах безопасности, чтобы праздник для них не превратился в трагедию.

Бизнес-элита Румынии приняла участие в благотворительном аукционе дизайнерских рождественских ёлок. Вырученные деньги пойдут на помощь детям, нуждающимся в образовании.

Самой большой новогодней ёлкой из людей на днях можно было полюбоваться в Бангкоке. Она уже стала мировым рекордом.

Индейцы аймара в Боливии торжественно встречают Новый год ещё в июне. Праздничные мероприятия совпадают с летним солнцестоянием.

Самый старый игрушечный магазин в Лондоне уже представил к Рождеству ТОП-10 подарков для детей. Среди самых популярных роботизированные, а также оснащённые искусственным интеллектом игрушки.

Рождественское чудо. На новогодней ели одной бразильской семьи птица свила гнездо и высидела в нём потомство.