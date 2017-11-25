Когда последний раз мама ругала Семёна Каурова, главу администрации ЗАТО, узнали ребятишки из детского сада «Березка»ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Травить безнравственных клопов этого мира! - цель жизни Виталия Милонова
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»25.11.17 13:30

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Рождество и Новый год шагают по планете

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». Новый год и Рождество – уже не за горами. В главном универмаге Парижа появились праздничные витрины. Открытие посетила Николь Кидман.

Праздничная иллюминация появилась и на Елисейских Полях. Её зажгли актриса и модель Лили-Роуз, дочь Джонни Деппа и французская певица Ванесса Паради.

А французская актриса Одри Тоту открыла рождественский сезон в парижском пассаже «Галери Лафайет». С её лёгкой руки зажглась новогодняя ёлка и произошли другие удивительные изменения.

Рождественские ярмарки приветствуют покупателей в Берлине. Также в честь открытия праздничного сезона центральные улицы и площади украсили яркой иллюминацией.

К самым важным праздникам года готовятся на Клинской фабрике ёлочных игрушек. Она – старейшая в России. В этом году отметила свой 130 день рождения.

На фабрике по производству ёлочных игрушек во Львове сейчас тоже горячая пора. Давайте посмотрим, как делают волшебные новогодние украшения.

Новогодняя гирлянда, петарды и бенгальские огни могут стать источником возгорания. Киевские пожарные рассказали ребятам о правилах безопасности, чтобы праздник для них не превратился в трагедию.

Бизнес-элита Румынии приняла участие в благотворительном аукционе дизайнерских рождественских ёлок. Вырученные деньги пойдут на помощь детям, нуждающимся в образовании.

Самой большой новогодней ёлкой из людей на днях можно было полюбоваться в Бангкоке. Она уже стала мировым рекордом.

Индейцы аймара в Боливии торжественно встречают Новый год ещё в июне. Праздничные мероприятия совпадают с летним солнцестоянием.

Самый старый игрушечный магазин в Лондоне уже представил к Рождеству ТОП-10 подарков для детей. Среди самых популярных роботизированные, а также оснащённые искусственным интеллектом игрушки.

Рождественское чудо. На новогодней ели одной бразильской семьи птица свила гнездо и высидела в нём потомство. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМногие россияне в преддверии Нового года и выборов президента ждут сокращения зарплат и начала массовых увольнений
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
18.11.17: Исполнительный комитет МОК 5 декабря может отказать российской команде в участии в Олимпийских играх 2018 года. Российские телеканалы в этом случае готовы бойкотировать их трансляцию. А вы перестанете следить за Олимпиадой в Пхёнчхане?Проголосовало: 335 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

SuhiRos
24.11.17 11:07
А ещё казнокрадство на всех уровнях - требует жертв от россиян.
Комментарий к новости:Военная мощь страны и Крым требуют жертв - почти 40% российских семей заявили о нехватке денег на еду и одежду
Владимир.
22.11.17 22:07
Почему не бывает инфо о работе Центра реабилитации детей-инвалидов по адресу ул. Фрунзе, 8?
Комментарий к новости:Молодёжный центр социальной помощи и адаптации открыли после ремонта
Алена
20.11.17 20:19
Зачем извиняться...вор и убийца должен сидеть.
Комментарий к новости:Наручники защёлкнулись на руках мошенника в зале суда
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире19:30«Реванш». Художественный сериал, (сезон 3, 7 серия) (16+)20:15Городские хроники (12+)20:30«Итоги». Информационная программа
-PRO ДеньгиЭльвира Набиуллина, глава ЦБ, хочет отучить россиян думать о росте цен-PRO ВалютуКурс евро подрос на 15 копеек, доллара – почти на 7 копеек-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области не допустил нарушения правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 27 ноября-PRO Нефть и газСложные природно-климатические условия потребовали усилить безопасность системы морской транспортировки персонала на МЛСП «Приразломная»-PRO ЗаконыИз-за санкций Россия снимет предельные сроки входа в льготный режим для шельфовых проектов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика