ОПРОС: что вам не нравится в вашей работе?ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Рыба под сусальным золотом и маммалуччи – аппетитное жареное сладкое печенье
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.02.22 13:35

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Рыба под сусальным золотом и маммалуччи – аппетитное жареное сладкое печенье

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Марина Шумилова.

В одном египетском ресторане готовят национальное блюдо с рыбой по новым правилам. К тому же покрывают его сусальным золотом.

Самый вкусный секрет Венеции раскрыт. Это маммалуччи – аппетитное жареное сладкое печенье, которое появилось на свет случайно. Его хотят попробовать как гондольеры, так и многочисленные туристы.

Для кого-то два года пандемии и локдаунов стали сущим адом, о котором Данте рассказал в своей «Божественной комедии». Впрочем, великого итальянского поэта никто за это не осуждает. Наоборот, в Берлине с опозданием на год открылась выставка, посвящённая его произведению, а также 700-летию со дня его смерти.

В Мексике из выброшенных бутылок делают украшения и предметы интерьера. Там работает проект по сбору и переработке стекла.

Двое знаменитых пингвинов из аквариума Шедда в Чикаго стали героями детской книжки. Птицы прославились в начале пандемии, когда видео с ними посмотрели почти на всех континентах. Что же принесло им популярность, давайте узнаем.

Индийские мастера создали снежную скульптуру Тадж-Махала. Теперь она радует туристов на горнолыжном курорте в Гималаях.  

Коллекция шпионских камер. Такую собрал один житель Австралии. Посмотреть на неё приезжали многие шпионы.

Новая выставка о Стоунхендже открылась в Британском музее в Лондоне. Она исследует жизнь людей древних цивилизаций, а также значение, которое для них играл каменный монумент.

Во Франции впервые представили оригинальную рукопись повести-сказки «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Также на выставке показали уникальные рисунки к книге, созданные самим автором.

На Руси издревле украшали дома резными деревянными элементами, в том числе оконными наличниками. Один россиянин уже 14 лет запечатлевает их на фотографиях, чтобы сохранить культурное и историческое наследие страны.

На Тайване отпраздновали завершение китайского Нового года. По традиции в этот день в небо выпускают зажжённые фонари.

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