Хорошие новости с очередного оперативного совещания: землю - участникам СВО, витамин Д – нуждающимся, «полярки» - с первого дня работы в Заполярье

Земля для участников СВО, витаминизация, возвращение «полярок» и другие важные темы были подняты сегодня на очередном оперативном совещании под руководством губернатора Андрея Чибиса.

С прошлого года ветераны боевых действий из Заполярья, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами страны за заслуги, проявленные в специальной военной операции, могут бесплатно получить земельные участки.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Отмечу, что бесплатно земля в собственность на территории Мурманской области предоставляется военнослужащим, добровольцам, росгвардейцам, которые принимали участие в специальной военной операции, получили звание ветерана боевых действий и были удостоены звания Героя Российской Федерации или награждены орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе СВО. Также претендовать на указанную меру поддержки могут и члены семей погибших участников СВО».

Эти земли можно использовать для садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства и, если участник СВО признан нуждающимся в улучшении жилищных условий, то для индивидуального жилищного строительства. Остальные ветераны боевых действий также вправе приобрести участки на льготных условиях – в аренду без проведения торгов для ведения садоводства или огородничества. Обе меры поддержки можно получить через Центр технической инвентаризации, филиал госфонда «Защитники Отечества», МФЦ, портал «Госуслуги» или просто направить заявление по почте.

Ольга Онуфриенко, первый заместитель министра имущественных отношений Мурманской области: «Для того, чтобы воспользоваться своим правом на бесплатное получение земельного участка, участники СВО должны встать на учёт по месту жительства, определиться с целью использования земельного участка и интересующей их территорией, после чего сформировать схему земельного участка и подать заявление в Министерство имущественных отношений Мурманской области».

Во время оперативного совещания в правительстве глава региона сообщал о запуске второго этапа программы «Витаминизация». Отметим, что диагностику уже прошли почти 2700 жителей региона.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора Мурманской области - министр здравоохранения Мурманской области: «Тем, у кого уровень витамина Д был недостаточным или свидетельствовал о дефиците, для компенсации витамина Д выдавали одной-две упаковки. Всего выдано 2346 упаковок».

С пятницы мобильные пункты будут открыты ещё в 10 городах: Североморске, Мончегорске, Апатитах, Оленегорске, Коле, Заполярном, Ловозере, Ковдоре, Кировске и Кандалакше.

Для получения услуги необходима регистрация в Мурманской области, при себе нужно иметь паспорт. По результатам тестирования у 76% граждан отмечается дефицит витамина Д.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Напоминаю, что программа по бесплатной витаминизации рассчитана на весь 2024 год».

Филиал госфонда «Защитники Отечества» решил 80% вопросов от участников СВО и их семей. За время работы сотрудникам центра поступило почти 17 тысяч обращений. Кроме того, поддержку семьям мобилизованных и участников СВО оказывает региональный центр, который представлен тринадцатью отделениями по всей области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это уникальный опыт для нашей страны. Фонд помогает восстановить необходимые документы, чтобы получить меры поддержки, медицинскую помощь, пройти реабилитацию, а также переобучение».

Президент России Владимир Путин поручил правительству установить и выплатить в полном объёме надбавки к зарплате с первого дня работы тем, кто работает и постоянно проживает в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Выполнить эту задачу необходимо до 1 марта.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Для всех жителей Мурманской области возвращение «полярок» имеет огромное значение. В 2020 году мы принимали решение об их введении за счёт регионального бюджета для молодёжи с первого дня работы в бюджетной системе Мурманской области. Этот инструмент будет работать для всех, кто работает и живёт на территории Мурманской области, Крайнего Севера».

На минувшей неделе Центр управления регионом зафиксировал 1037 сообщений, оставленных пользователями соцсетей, а также портала «Госуслуги». Из них отработано 895. Больше всего в блоке «ЖКХ» северяне сообщали о низкой температуре в квартирах. В блоке «Благоустройство» граждане сигнализировали о необходимости чистки дворов от снега. Вопросы в «Здравоохранении» чаще всего касались витаминизации. А в блоке «Социальное обслуживание и защита» жители спрашивали о порядке и сроках получения пособий и иных региональных выплат.