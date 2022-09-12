Хорошие новости с оперативки: калийные удобрения Беларуси придут в порт Мурманска, программа «Arctic schools» реализуется успешно, турпоток в наш регион растёт

Белорусские калийные удобрения будут отгружать через порт Мурманск, а в наш регион поступит новая коммунальная техника и машины общественного транспорта. Об итогах рабочей поездки в Республику Беларусь Андрей Чибис рассказал во время оперативного совещания. Также собравшиеся подвели итоги школьных ремонтов по программе «Арктик скулз» и летнего туристического сезона.

На прошлой неделе Андрей Чибис посетил Минск с рабочей поездкой. Во время встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко было принято решение организовать перевалку белорусских калийных удобрений через порт Мурманск. С этой целью на западной стороне Кольского залива планируется построить новый терминал. Также во время поездки Андрей Чибис смог договориться о поставках в регион «БЕЛАЗов» для нужд региональных горнодобывающих предприятий, а также машин для коммунальных служб, автобусов и троллейбусов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Эти договоренности, эти решения позволяют, с одной стороны, пройти те сложности, или преодолеть те сложности, вызванные уходом иностранных компаний с этого рынка, заместить иностранную технику ничуть не уступающей по качеству, по оценкам наших специалистов, в том числе, чтобы обеспечить работу наших компаний на территории Мурманской области».

Во время оперативного совещания Андрей Чибис подвёл и итоги программы «Arctic schools». В 2022 году в рамках проекта удалось отремонтировать сотню пространств в школах и детских садах Мурманской области. Среди них столовые, учебные кабинеты, теплицы, спортивные залы.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Напомню, что с этого года мы включили в программу детские сады. 35 детских садов получили соответствующее финансирование. А всего в этом году обновили 100 пространств на общую сумму свыше 263 миллиона рублей. Также хочу обратить внимание на то, что это хорошая возможность для образовательных учреждений получать обновления помимо других программ, которые мы также финансируем. Всего за два года реализации в программе «Arctic schools» приняли участие 98 школ. Это 61% школ от общего количества в нашей области».

Много в этом году внимания уделяется развитию молодёжного спорта в регионе. В Мурманской области работает более ста спортивных клубов. Их руководителям предусмотрены дополнительные выплаты за успешную работу.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «На эти цели мы выделили более 11 миллионов рублей из бюджета. Размер выплаты будет рассчитываться исходя из отработанного руководителями клубов времени по этой дополнительной задаче, занимаясь ребятками. Я также рассчитываю, что эта мера поддержки позволит привлечь к руководству школьными спортивными клубами ещё больше педагогов, которые будут активно вовлекать в спорт наших школьников».

На этих выходных в некоторых муниципалитетах региона состоялись выборы в местные органы власти. Всего надо было определить победителей на 45 депутатских мандатов. Из них 44 досталось представителям партии власти. Андрей Чибис поздравил вновь избранных депутатов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я благодарю всех избирателей, всех жителей области за активную гражданскую позицию, участие в выборе людей, которые будут отстаивать их интересы. В этом нет никаких сомнений. Избранным коллегам желаю плодотворной работы. Как мы изначально обсуждали и говорили, что, становясь депутатами, важно оправдать то доверие, которое оказали жители, которые голосовали за вас».

Также во время оперативного совещания подвели итоги летнего туристического сезона в Мурманской области. По словам губернатора, за 3 тёплых месяца регион посетили 127 тысяч человек. Это на 35% больше, чем в 2019 году. Увеличилось и количество дней, который туристы проводят у нас. В этом году в среднем они наслаждались красотами Заполярья от 3 до 5 дней.