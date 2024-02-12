Хорошие новости с оперативного совещания: Елена Семёнова возглавила Министерство цифрового развития Мурманской области, Кировск активно развивается, церемония открытия Праздника Севера состоится 17 марта

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «У Елены Викторовны большой опыт, в том числе цифрового развития. Она возглавляла координацию проекта Минстроя России «Умный город» – и в самом министерстве, и после в Госкорпорации «Росатом». Работала по теме «IQ городов», индекса цифровой информации, онлайн-голосования проекта «Формирование комфортной городской среды».

Мурманская область за последние годы достигла немалых результатов в сфере информационных технологий. С 2021 года региональные сервисы становились победителями и лауреатами федеральных конкурсов 11 раз. В Заполярье уже внедрены Единая цифровая платформа управления регионом, Единая платформа управления транспортной системой, Система мониторинга уборки территорий муниципальных образований, Система общественного видеонаблюдения и аналитики, также реализуются проекты «Единая карта жителя Мурманской области» и «Молодая Арктика», туристический и инвестпорталы. Флагманом среди ИТ-решений региона остаётся проект «Наш Север». Но это не всё, впереди большие перемены, так как Министерство цифрового развития Мурманской области сегодня возглавила Елена Семёнова.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «У Елены Викторовны большой опыт, в том числе цифрового развития. Она возглавляла координацию проекта Минстроя России «Умный город» – и в самом министерстве, и после в Госкорпорации «Росатом». Работала по теме «IQ городов», индекса цифровой информации, онлайн-голосования проекта «Формирование комфортной городской среды».

15 февраля – 35-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. Сейчас в Заполярье проживают 1178 ветеранов, принимавших участие в этих боевых действиях. Для проведения памятных мероприятий в Мурманской области создан оргкомитет. В Мурманске торжественный митинг в честь памятной даты состоится 15 февраля на территории сквера «Аллея памяти». Кроме того, на базе молодёжного пространства «СОПКИ21А» запланирован концерт, а в Центре реабилитации и интеграции инвалидов боевых действий и военной службы планируется встреча воинов-интернационалистов и членов их семей.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Предусмотрено более 70 мероприятий во всех муниципальных образованиях Мурманской области. В течение периода с октября прошлого года по февраль этого мероприятия, которые проходят в рамках этой даты, включают: митинги, акции памяти, уроки мужества, выставки, встречи с воинами-интернационалистами и спортивные состязания».

Далее в правительстве обсудили реализацию стратегического плана «На Севере – жить» в Кировске. Как было отмечено во время обсуждения, с 2019 года была проделана большая работа. В том числе приобретено более 100 единиц медоборудования, идёт модернизация поликлиники и стационара, благоустроен сквер Кукисвумчорр, полностью обновлён общественный транспорт. Также устанавливают детские площадки и ремонтируют дворы. Открыт выставочный зал историко-краеведческого музея, модельная библиотека, виртуальный зал. Также построен спорткомплекс с канатной дорогой и системой искусственного оснежения, открыт IT-куб, «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ». В ближайшее время начнётся строительство четырёхполосной дороги, которая свяжет Апатиты и Кировск. Это важнейший инфраструктурный проект для двух населённых пунктов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Очевидно совершенно, что Кировск активно развивается. Я хочу поблагодарить наших партнёров – компанию «ФосАгро» за совместную работу по развитию города. Наше последнее соглашение предусматривает инвестиции в 15 млрд рублей на развитие различных сфер в Кировске и Апатитах в 2022-2024 годах. Это концентрация денег самой компании и нашего бюджета».

В марте стартуют онлайн-конкурсы «Народный тренер» и «Народная команда». Их главная цель заключается в популяризации здорового образа жизни, развитии массового спорта и приобщения северян к регулярным занятиям физкультурой. Денежные призы в номинации «Народный тренер» за 1, 2 и 3 места теперь составляет 150, 125 и 100 тысяч рублей соответственно, а в номинации «Народная команда» за 1, 2 и 3 места – 200, 175 и 150 тысяч рублей. Конкурс делится на несколько этапов, в течение которых участники должны зарегистрироваться и пройти отбор. Им необходимо подтверждать свою работу выгрузкой на портал «Наш Север» фото- и видеороликов.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Конкурс за эти годы продемонстрировал как много в Заполярье активных и неравнодушных к спорту людей, которые исключительно своими силами и энтузиазмом приобщают людей к здоровому образу жизни».

Полярная Олимпиада стартует в Мурманске 17 марта. Соревновательная программа включает более 40 мероприятий, в том числе юбилейный 50-й Мурманский лыжный марафон. Заявки на участие уже подали свыше 2,6 тысячи спортсменов из 62 регионов России, а также представители Словакии, Грузии, Германии и Республики Беларусь. В перечень мероприятий вошло 21 соревнование по 14 видам спорта, в том числе чемпионат России по парусному спорту, соревнования по фристайлу и триатлону. Что касается лыжного марафона, то, как всегда, в программе будет «Марш малышей».

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Первые старты Полярной Олимпиады пройдут 1 и 2 марта. Это будут всероссийские соревнования по горнолыжному спорту в дисциплинах слалом и слалом-гигант. Пройдут они в городе Полярные Зори».

Красочная церемония открытия Праздника Севера состоится 17 марта в 19.00 на Центральном стадионе Мурманска. В нём примут участие спортсмены, судьи, волонтёры, представители коренных народов Севера, а также театральные коллективы. Зрители смогут оценить и экстремальное шоу с участием именитых райдеров мотофристайла. Вход бесплатный.