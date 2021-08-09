Хорошие новости с оперативного совещания: готовимся ловить краба, «борщевой набор» подешевел, «Гектар Арктики» разбирают

На следующей неделе в Мурманской области стартует любительский лов краба, цена «борщевого набора» в регионе снизилась, а программой «Гектар Арктики» за неделю воспользовались более 1000 северян. Обо всём этом сегодня рассказали во время оперативного совещания в правительстве области.

Началось оперативное совещание с малоприятной темы. На выходных несколько десятков школьников, следующих на отдых поездом Мурманск-Адлер, получили пищевое отравление. 44 ребёнка, попавших в итоге в больницу Туапсе, оказались мурманчанами. На данный момент состояние у всех школьников стабильное, тяжёлых случаев отравления нет.

Юрий Фомин, заместитель губернатора Мурманской области: «8 августа мы связались с местным Минздравом, нам также подтвердили, что ситуация стабильная и с очень высокой степенью вероятности, что детей скоро начнут выписывать. Это касаемо состояния детей. Касаемо связи: по нашей информации у каждого ребёнка есть связь с родителями. Тем не менее, мы организовали «горячую линию», на которую родители могут звонить с 8 августа, она работает. Мы находимся на оперативной связи с руководством лагеря, с больницей, определён человек, который даёт нам оперативную информацию».

Андрей Чибис, глава региона, выслушал доклад своего заместителя и потребовал в будущем жёстко контролировать организации, оказывающие услуги по транспортировке детей к месту отдыха.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «На будущее, более жёсткий контроль к тем, кто оказывает транспортные услуги для того, чтобы подобных случаев не повторялось. Ну, и, самое главное, чтобы наши детишки прошли все лечение, кто-то просто наблюдение. Понятно, что для наблюдения находится большинство в инфекционном отделении. И перед учебным годом успели отдохнуть в Краснодарском крае».

А с 16 августа в Мурманской области стартует сезон любительского краболовства. Осуществляться он будет на пяти участках в прибрежной зоне Баренцева моря. Квота составит 100 тонн - по 20-ть на каждую территорию. Путёвки можно будет приобрести у одной из четырёх компаний, арендовавших зоны. Минимальная стоимость составит от 800 до 1000 рублей за краба и 400 рублей для льготников.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Пользователями будет осуществляться доставка туристов к месту выхода в море, аренда судна, если у человека нет своей лодки, или судна и предоставление в аренду сетных ловушек. А что касается услуг, то ряд пользователей уже имеет опыт по организации любительского рыболовства».

Ещё одна тема - стоимость «борщевого набора» в нашем регионе. Она, благодаря работе правительства, начала снижаться. Свёкла подешевела на 15, морковь - на 7 и картофель - на 5 процентов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы видим, что есть сдвижка, так скажем, на свёклу, морковь и картофель. Не рост идёт, а пусть небольшое, но снижение цены. Это хороший показатель, я прошу эту ситуацию на контроле держать. Это не значит, что мы вручную регулируем стоимость товара, но, по крайней мере, требуем от всех торговых сетей, от продавцов, от поставщиков продукции с одной стороны качества, а с другой стороны, самые адекватные цены на продукты питания».

Также профильный вице-губернатор Ольга Кузнецова отчиталась о работе программы «Гектар Арктики». За неделю желание получить землю выразили более 1000 северян. Большинство из них - 600 человек - хотят получить участок в пределах Кольского района.

Землю можно использовать как в личных целях, напомнила Ольга Кузнецова, так и для ведения бизнеса. При этом начинающим предпринимателям доступны микрозаймы и субсидии на развитие бизнеса на полученных участках.