Хорошие новости с оперативного совещания: новый мост через Тулому, новое министерство, Кировск – спортивный кластер

На этой неделе откроют движение по мосту через Тулому в Коле. А в Мурманской области появится новое министерство. В его ведении будет государственный жилищный и строительный надзор. Кроме того, в следующем году в муниципалитетах начнут создавать новые общественные пространства. Об этом на еженедельном оперативном совещании рассказал Андрей Чибис.

О новом министерстве, которое войдёт в структуру правительства Мурманской области, Андрей Чибис рассказал в начале оперативного совещания. Заниматься структура будет государственным жилищным и строительным надзором. А возглавит его сегодняшний руководитель ГЖИ Алёна Кузнецова. Начнёт работать министерство уже в феврале 2022 года.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Новое министерство создаётся на базе действующих органов власти путём реорганизации ГЖИ и присоединения к ней действующего в структуре Минстроя нашей области Управления государственного и строительного надзора. Главная цель этого соединённого министерства - повышение эффективности работы надзорных служб. С одной стороны, более эффективный и жёсткий контроль за деятельностью управляющих организаций в сфере ЖКХ, отдельная тема - усиление блока строительного надзора».

И ещё немного о планах на будущее. В 2022 году в регионе появятся новые общественные площадки. Всего будут реализованы 4 проекта - победителя Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. В том числе, проект продолжения бульвара «Северное сияние» в Полярных Зорях. А также проекты благоустройства городской площади в ЗАТО город Заозерск, Советского проспекта в Коле и сквера в микрорайоне Кукисвумчорр в Кировске. Идёт работа и по созданию детских и спортивных площадок. В этом году их смонтировано 48 штук. Но ряд площадок подрядчики установить так и не успели.

Мария Гаврилова, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области: «В соответствии с одним из заключенных контрактов с ООО «Вега-групп» планировалось установить 32 комплекса. Срок исполнения - 1 сентября. На данный момент в рамках данного контракта установлено только 9 комплексов. Не завершены работы по установке трёх, не приступили к монтажу двадцати. Учитывая, что подрядчик нарушил сроки выполнения контракта, а в настоящее время выполнение работ при отрицательных температурах повлечёт за собой некачественный монтаж оборудования, продолжение работ с данной подрядной организацией является нецелесообразным».

Ещё одной темой для обсуждения стал визит министра спорта Российской Федерации. Губернатор Мурманской области сообщил, что во время поездки в Кировск они обсудили развитие Кировска как спортивного кластера для подготовки спортсменов со всей страны. В течении недели профильное министерство Мурманской области должно подготовить соответствующие предложения.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Прошу с учётом обсуждения все предложения для федерального министерства подготовить. …Есть набор конкретных вещей, которые министр поддержал, чтобы Кировск стал местом подготовки и горнолыжников, и лыжников со всей страны».

И к ближайшему будущему. Уже на этой неделе откроют движение по реконструированному мосту в Коле через реку Тулому. Инженерное сооружение уже готово, осталось лишь дождаться необходимых документов из федерального дорожного агентства.