Хорошие новости с оперативного совещания: регион получит 15 машин скорой помощи и 9 школьных автобусов, дорожные работы ведутся с опережением, отопление в дома подаётся

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «С 2019 года мы обновили автопарк скорой помощи, поставив туда новые 121 машину за счёт всех источников финансирования - и при поддержке федерального правительства, при дополнительных инвестициях регионального бюджета, при помощи наших крупных компаний-партнёров. И, напомню, что на сегодняшний день, уже достаточно долго на линию в Мурманской области не выходят машины старше 5 лет».

В Мурманск поставят новые машины скорой помощи и школьные автобусы. Об этом сегодня во время оперативного совещания сообщил Андрей Чибис. Также присутствующие обсудили ход дорожной ремонтной кампании в регионе и начало отопительного сезона.

На оперативном совещании губернатор Мурманской области выразил благодарность федеральному правительству. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в регион вскоре прибудут 15 машин скорой помощи и 9 школьных автобусов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «С 2019 года мы обновили автопарк скорой помощи, поставив туда новые 121 машину за счёт всех источников финансирования - и при поддержке федерального правительства, при дополнительных инвестициях регионального бюджета, при помощи наших крупных компаний-партнёров. И, напомню, что на сегодняшний день, уже достаточно долго на линию в Мурманской области не выходят машины старше 5 лет».

Ещё одна тема - подготовка к фестивалю молодёжных субкультур, который развернётся в Коле на Поморской набережной 11 сентября. В рамках фестиваля состоится «Кубок Арктики» по экстремальным видам спорта и Dance Battle в стиле хип-хоп и брейкинга. Кроме того, в программе соревнования по пляжному волейболу «в двойках» и стритболу.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Юные заполярные райдеры продемонстрируют трюки на самокатах, скейтбордах, покажут мастерство катания на велосипедах BMX. Должно пройти ярко, очень интересно, всех на это мероприятие приглашаем».

Также обсудили ход дорожных работ в регионе. На сегодняшний день выполнено 72% от запланированных объёмов. По словам губернатора, регион ежегодно наращивает темпы ремонтов и реализует сложные проекты, в том числе, например, обновление мостов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Текущий статус и промежуточные итоги дорожных работ и благоустройство - два глобальных, важных вопроса, которые волнуют всех нас. Всех наших жителей. Объём инвестиций в эти сферы очень высок. В этом году мы запланировали обновить более 1 миллиона квадратных метров дорожного полотна опережающими темпами. Ещё в прошлом году сделали более 200 тысяч квадратных метров дорог».

Не менее важен вопрос отопления. В некоторых муниципалитетах 1 сентября началась его подача в жилые дома. А к этой дате по поручению Андрея Чибиса тепло было подано в соцучреждения региона. Из 770 таких объектов нет отопления лишь в 9. Там ещё ведутся ремонтные работы. Теплеть батареи в них начнут к 8 сентября.