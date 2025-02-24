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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.02.25 19:30

Хорошие новости с оперативного совещания: рост тарифов по аренде земли под гаражи сдержат, диапазон потребления электроэнергии для частных домов с электроотопление увеличат

Арендная плата за землю, используемую под гаражами, повысится не более чем на 10%. С этой новости началось оперативное совещание в региональном правительстве.

Недобросовестные подрядчики строительства домов по программе «Свой дом в Арктике», запрет повышения тарифов по аренде земли, увеличение диапазона по электроэнергии и многое другие вопросы обсудили сегодня на еженедельном оперативном совещании с губернатором Мурманской области. Также Андрей Чибис поручил ведомствам разобраться с вопросами, которые возникли в ходе его рабочей поездки в Кандалакшский район.

Арендная плата за землю, используемую под гаражами, повысится не более чем на 10%. С этой новости началось оперативное совещание в региональном правительстве.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я попросил детально проанализировать и вчера мы эту тему обсудили. Детально поговорили и с учётом чувствительности темы, и неоформленных отношений, и с учётом того, что амнистия гаражная по ФЗ у нас действует до 1 сентября 2026 года. С учётом этого я принял решение ограничить рост платы, рост платы будет не более 10% от текущей платы».

Андрей Чибис пообещал увеличить и диапазон потребления электроэнергии в зимний период для собственников частных жилых домов с электроотоплением.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Новый коэффициент будет распространяться не с января по апрель, а на весь отопительный период, а он у нас длинный. Вводим это без указания года. Соответствующее постановление у нас будет выпущено до 1 марта».

На оперативном совещании напомнили и о старте программы «Арктическая школа», на реализацию которой из областного бюджета выделено 200 миллионов рублей. Проект направлен на создание образовательных пространств в школах, детских садах, колледжах, а также организациях дополнительного образования.

Диана Кузнецова, министр образования Мурманской области: «В рамках проекта за четыре года отремонтирована каждая пятая школьная столовая, в том числе шесть в 2024 году. Кроме того, оснащены и оборудованы современным спортивным оборудованием и инвентарем 33 спортивных зала, современное пространство для уроков физкультуры, так же для тренировок создано в каждой пятой школе региона».

На прошлой неделе Андрей Чибис с рабочим визитом посетил Кандалакшский район, где не только побывал в военном гарнизоне и открыл новую амбулаторию и пространство «СОПКИ.СПОРТ» в Зеленоборском, но и поговорил с жителями района. Во время такой встречи глава региона узнал о недобросовестном подрядчике, который возвёл фундамент по сертификату «Свой дом в Арктике», но завершать строительство не стал.

Алексей Грачиков, министр строительства Мурманской области: «К нам с прошлой недели начали поступать сигналы, что начинают срывать сроки обязательства по договорам, заключенными с жителями Мурманской области, в том числе в рамках программы «Свой дом в Арктике». У них сейчас сменился руководитель, ищем выход на нового руководителя. Планируем сегодня-завтра с ними проговорить. Единственное хочется сказать, что частично мы уже сталкивались с подобными проблемами и в постановление были внесены изменения, которые помогали гражданам разойтись с недобросовестным подрядчиком».

На оперативном совещании отметили развитие массового спорта и создание современной инфраструктуры для высших достижений в регионе. За последние годы число северян, постоянно занимающихся физкультурой, выросло почти на 20%, свыше 370 тысяч жителей выбирают активный образ жизни.

 Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «В целях оздоровления северян и организации бесплатных занятий плаванием с 2020 года реализуется проект «Час здоровья». Проект реализован во всех муниципальных бассейнах, а их на карте региона 16 - практически во всех муниципалитетах. Бесплатные сеансы оздоровительного плавания для граждан пожилого возраста, инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также участников СВО и членов их семей».

Что касается участников спецоперации, то в Мурманской области стартовала региональная программа «Герои Севера», благодаря инициативе военнослужащие могут получить знания и навыки для работы на государственной службе.

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