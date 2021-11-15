Хорошие новости с оперативного совещания: в магазины с детскими товарами пропустят без QR-кода, здравоохранению добавили денег, в Мурмашах открылся новый детский сад

В тяжёлое время пандемии поддержка региона оказалась необходима всем сферам жизни, в особенности это затронуло здравоохранение, малый и средний бизнес. На традиционном оперативном совещании в правительстве сегодня обсуждали меры, которые необходимо принять для облегчения ситуации с коронавирусом.

Глава региона сегодня не смог лично присутствовать на оперативном совещании, так как ему пришлось уйти на вынужденную самоизоляцию. По словам губернатора, в кругу его близких подтвердился случай заражения коронавирусом. Андрей Чибис чувствует себя хорошо, его тест оказался отрицательным.

Как прозвучало во время заседания, с 16 ноября в детские магазины будут пускать без предъявления QR-кода.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я получаю много сообщений от родителей с просьбой предоставить возможность попадать в детские магазины для покупки детского питания и одежды для детей без кодов. В рамках временной меры мы решили позволить родителям посещать эти магазины без QR-кодов. С 16 ноября в детские специализированные магазины, расположенные в торговых центрах или отдельно проход будет разрешён без предъявления кодов, как и в продуктовые магазины».

Сильно радоваться от этой новости, однако, не стоит. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что власти планируют ввести QR-коды обязательными для предъявления в кафе, магазинах и общественном транспорте с 1 февраля, а до этого момента будет установлен переходный период, дающий возможность гражданам получить медотвод или вакцинироваться. Все эти меры направлены на снижение темпов распространения ковид-19. Не стоит забывать, что в случае скачка заболеваемости самая большая нагрузка ложится на сферу здравоохранения – ей, кстати, были выдвинуты дополнительные меры поддержки - 873 миллиона рублей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы дополнительные деньги получили из федерального бюджета на оказание медпомощи жителям, в том числе, заболевшим ковидом. Всего при поддержке правительства России, председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко наш регион получил дополнительно более 2 млрд рублей, чтобы наша система здравоохранения смогла эффективно бороться с коронавирусом в этом году и обеспечивать финансовую стабильность медучреждений».

Андрей Чибис отметил, что также в Мурманскую область поступили 22 новых автомобиля скорой помощи. В настоящее время машины уже распределяются по медицинским организациям Кольского Заполярья.

Но и на этом хорошие новости не заканчиваются – в Мурмашах открылся новый детский сад на 75 мест. Отмечается, что в этом году будет достроено ещё два детских сада в Мурманске и один в Североморске.

Чтобы знать, сколько детских садов, школ и поликлиник необходимо построить в будущем, нужно иметь соответствующие статистические данные о тех, кто живёт в Заполярье. Собирали их во время Всероссийской переписи населения, которая проходила с 15 октября по 14 ноября. Принять участие в событии северяне могли несколькими способами: дождаться переписчика, посетить МФЦ, позвонить по телефону или же заполнить анкету на портале госуслуг. Последний вариант стал в нашем регионе наиболее популярным.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Вариант через «Госуслуги» стал очень востребованным. По последним данным, мы заняли второе место по стране по проценту тех людей, которые переписались онлайн. После всех подсчётов мы внимательно оценим те данные, которые получили в рамках переписи, при необходимости скорректируем целевые задачи в рамках программ и плана «На Севере – Жить!».

С наступлением морозов и снегопадов в Заполярье активизировались дорожные и коммунальные службы. О ходе снегоуборочных мероприятий доложил министр энергетики и ЖКХ региона Алексей Лыженков.

Немало внимания в Заполярье уделяется и популяризации здорового образа жизни. О развитии массового спорта в текущем году рассказала Наталья Марковина. В текущем году, по словам Натальи Марковиной, одним из приоритетных направлений работы стала поддержка школьного спорта путём развития сети школьных спортивных клубов и проведения Кубка губернатора Мурманской области.