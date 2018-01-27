ХОРОШИЕ НОВОСТИ: С заботой о братьях наших меньших

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». И сегодня мы поговорим о братьях наших меньших. Показ мод, конкурс талантов и титул лучшего четвероногого друга года. В Беверли-Хиллз прошёл фестиваль, посвящённый собакам всех пород и размеров.

Увидеть мир глазами животных людям поможет новый шлем. Две камеры транслируют видео на каждый глаз отдельно, максимально приближая картинку к той, которую, например, видят насекомые или хамелеоны.

Жители Капского полуострова в ЮАР много лет страдают от нашествий бабуинов. Обезьяны хозяйничают в их домах в поисках пищи. Защититься от непрошеных гостей поможет виртуальный забор.

В Великобритании тестируют новый метод, который должен сократить количество краж скота у фермеров. Овец помечают краской с микроточками, которые содержат информацию о каждом животном.

На острове Калимантан работает крупнейший в мире фонд по сохранению орангутанов. Недавно на волю выпустили очередную партию этих приматов.

Крупнейшее пресноводное беспозвоночное в мире - под угрозой исчезновения. В дикой природе этих раков осталось не больше ста тысяч.

Редкая порода марварских лошадей почти исчезла в Индии к концу прошлого столетия. Однако, последние 20 лет поклонники этих выносливых и грациозных скакунов успешно восстанавливают поголовье.

Собаки привлекают клиентов в британские кафе и магазины. По данным новых исследований, англичане охотнее идут в заведения, где есть четвероногие питомцы.

А индийские собаки привыкают к роскошной жизни. Для них открыли первый в стране отель, в котором есть бассейн, спа-салон, кафе, номера люкс и многое другое. Впрочем, владельцы гостиницы считают, что всё это не роскошью, а обычными потребностями четвероногих.

Поменяться местами со львами! В австралийском сафари-парке установили клетку для... людей. Из неё посетители могут наблюдать за животными, которые свободно гуляют вокруг защитного сооружения.

А в одной индийской деревне маленький мальчик подружился с дикими обезьянками. Хвостатые приятели прибегают к малышу каждый день.