ХОРОШИЕ НОВОСТИ: С заботой о родной планете - в Албании планируют сделать заповедной одну из последних «диких» рек Европы, а в горных районах австралийского штата Виктория учёные спасают массивные ясени

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Данила Клепиков. Город Шуша в Нагорном Карабахе, который остался в руинах после недавнего военного конфликта, постепенно восстанавливается. Туда возвращаются туристы, студенты и местные жители.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Данила Клепиков.

Город Шуша в Нагорном Карабахе, который остался в руинах после недавнего военного конфликта, постепенно восстанавливается. Туда возвращаются туристы, студенты и местные жители.

Всё больше израильских туристов выбирают отдых на Синайском полуострове. В прошлом веке на этой территории проходили вооружённые столкновения между Израилем и Египтом. Но теперь израильтяне – желанные гости.

В маленьком городке Мэриборо-Сити в Квинсленде недавно завершился ремонт общественных туалетов в ратуше. Власти заявили, что это лучшие общественные туалеты в Австралии.

В Грузии открылся стеклянный мост длиной 240 метров. Его построили над живописным каньоном Дашбаши.

В Албании планируют сделать заповедной одну из последних «диких» рек Европы. Это защитит её от строительства гидроэлектростанций.

Массивные ясени в горных районах австралийского штата Виктория могут достигать 100 метров в высоту. Однако в последние годы они сильно пострадали от лесных пожаров. Теперь экологи по несколько месяцев в год взбираются на эти гиганты, чтобы собрать их семена.

В парк Риверсайд на Манхэттене снова прибыл «козлиный десант». Как обычно, травоядные займутся важной работой – поеданием сорняков.

Чернокожий житель Вашингтона стал профессиональным сокольничим. Пример 51-летнего Родни Стоттса вдохновляет юношей из неблагополучных районов.

Знаменитый японский поэт Сунтаро Таникава считал, что стихи нисходят как вдохновение с небес. Но в свои 90 лет он теперь видит, как они рождаются в его душе.

В провинциальном австралийском городке нашли способ увлечь детей учёбой. Причём стимул оказался таким действенным, что к лучшему изменилась жизнь не только школьников, но и всех взрослых.

Брейк-данс помогает венесуэльцу Керьеру Мендесу из бедного района Каракаса получить путёвку в большое будущее. Юноша планирует побить рекорд Гиннесса и стать членом Олимпийской сборной Венесуэлы.