ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Самое время вспомнить главные события уходящего года

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Голямина. До нового года остались считанные дни. Самое время вспомнить главные события 2019-го.

От победы над запрещённой в России террористической организации до ужесточения санкций в отношении Ирана, от протестов во Франции до бегства президента Боливии. Каковы были самые значимые политические события в мире в 2019 году – давайте вспомним.

Не секрет, что многие обычаи, ремёсла и даже традиционная культура уходят в прошлое. Часто молодое поколение не хочет перенимать дело предков. А где-то мешает конкуренция со стороны более дешёвых товаров или современные веяния. Какие же традиции мир пытался сохранить или возродить в 2019-ом…

Британская сеть супермаркетов «Tesco» перестала заказывать рождественские открытки у китайского поставщика после шокирующей находки. В открытке покупатели обнаружили послание от заключённых, которые жаловались на принудительный труд.

Странная ошибка в адресе привела к созданию благотворительной организации и совершению многих хороших дел. Началось всё с того, что в одну квартиру на Манхэттене стали приходить письма, адресованные Санта-Клаусу.

Перед Рождеством мексиканцы всех возрастов играют в пиньяту. Это яркая игрушка, которую нужно разбить палкой, чтобы добыть угощения. Забава символизирует победу над человеческими грехами и заслуженное вознаграждение.

В индийском городе Бангалор проходит выставка рождественских тортов. Центральное место занимает кулинарное изделие в виде московского храма Василия Блаженного.

Мексиканский городок Тлальпухауа уже полвека славится своими высококачественными ёлочными игрушками ручной работы. За год там делают 50 миллионов украшений, более половины идёт на экспорт.

В Иерусалиме Санта-Клаус провёл ежегодную акцию – раздал всем желающим рождественские деревья. Процессом руководил со спины верблюда - Израиль всё-таки.