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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.10.18 13:30

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Самые необычные педагоги мира

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Артик-ТВ». В студии - Елена Щетинникова.  На этой неделе мы отмечали День учителя, поэтому этот выпуск мы решили посвятить самым необычным педагогам из разных уголков мира.

Школьный учитель из американского штата Огайо побил мировой рекорд, на вёслах в одиночку переплыв Атлантику. Путь занял 1,5 месяца.

Учитель русского языка и литературы из Череповца Юлия Дьякова хоть и не работает сейчас по профессии, зато обладает огромной силой духа. Девушка – слепая от рождения. Однако это не помешало ей жить самостоятельно в Москве и получать третье высшее образование.

Австралийские педагоги разработали новую обучающую программу для детей с аутизмом,  она уже даёт положительные результаты. Всего через несколько недель специальных занятий некоторые дети начинают использовать в речи целые предложения, а другие впервые отправляются в школу.

А преподаватели Гарвардского университета сделали вывод, что на многие процессы в мозгу человека положительно влияет медитация. Её уже начали преподавать в некоторых школах.

Дети из беднейших районов столицы Кении получили шанс стать изобретателями благодаря новой обучающей программе. Многие из них в будущем смогут пополнить ряды нового поколения разработчиков.

А в финском Тампере английский и математику детям преподают роботы. Некоторые считают, что эффективность такой методики ещё не доказана, но многим детям нравится.

Австралийские школьники повально увлеклись новым интернет-трендом: подбрасыванием бутылок, частично заполненных водой. Сделать это нужно так, чтобы бутылка осталась стоять вертикально. Педагоги некоторых школ превратили это в обучающую игру.

Тем временем, в Аргентине открылась школа, построенная из отходов. На её возведение ушли тысячи автомобильных покрышек, стеклянных и пластиковых бутылок, алюминиевых банок и горы картона. Кроме того, экошкола сама обеспечивает себя электричеством и водой.

Индонезийские трущобы превратились в туристическую достопримечательность благодаря инициативе местного учителя. Он убедил власти в том, что дома надо раскрасить в яркие цвета.

В крупнейшем университете Мексики работает необычный преподаватель. По совместительству он супергерой.

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