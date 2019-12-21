ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Самые удивительные и талантливые люди уходящего года

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студи - Кристина Харатова. А так как Новый год всё ближе, мы продолжаем подводить итоги 2019-го и строить планы на будущее.

Гиперкары, летающие авто и болид с ракетным двигателем – этот год был насыщен яркими новинками и прогрессивными разработками. Автопроизводители уделили внимание экологичности, беспилотным технологиям и, конечно, скорости машин будущего.

В древнем городе народа майя Ушмаль в Мексике сделали новое открытие. Археологи нашли в доме правителя тайный коридор и руины трёх лестниц.

Нигерийская художница Ханифа Адам создаёт красочные картины, которые ещё и съедобны. Придуманные ею образы сделаны из приправ, зёрен и крупы.

Два американских пенсионера стали ботаниками-любителями и одновременно исследователями. Они путешествуют по северо-западу США в поисках утерянных сортов домашней яблони.

Японский скейтбордист из города Токородзава стал местной знаменитостью. Дело в том, что он слепой и выполняет сложные трюки с помощью обычной палочки.

Ванны, угощения и прогулки. На юге Индии начал работу ежегодный лагерь для храмовых слонов. В этот раз на 48-дневный отдых со всего штата Тамилнад прибыли 28 животных.

Покорение океанов и гор, самые массовые танцы и барабанные исполнения и самые удивительные и талантливые люди. Какие рекорды установили в 2019 году – давайте посмотрим.

В аэропорту Вильнюс сделали наглядное напоминание о правилах провоза ручной клади. Полутораметровая ель сделана из ножниц и украшена ножами и зажигалками, изъятыми у пассажиров. Инсталляция простоит до Нового года. В Лондонском зоопарке витает дух Рождества. Питомцев потчуют праздничными угощениями, оформленными в виде подарков.

В Мехико собрались клоуны со всей страны, но не для того, чтобы смешить людей. Они торжественно прошествовали к базилике Девы Марии Гваделупской и поблагодарили её за покровительство.

В шведской Лапландии открывается знаменитый ледяной отель «Кируна». Шедевр изо льда и снега возвели скульпторы, художники и строители из разных стран.