ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Сажаем коралловые веточки, устанавливаем «умные» туалеты - наперекор пандемии

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Дмирий Ероха.

Выгоревшие территории Южной Австралии постепенно оживают после разрушительных пожаров. При этом экологи говорят, что травы, исторически произрастающие на континенте, могут иметь критически важное значение в защите природы от возгораний в будущем.

В Индии откопали челюсть доисторического слона. Предполагается, что он жил от 5 до 8 миллионов лет назад.

Дайверы в Арабских Эмиратах восстанавливают коралловый риф. Они сажают коралловые веточки на дне Оманского залива. За пять лет им надо охватить площадь в 300 тысяч квадратных метров.

Пляжи в испанском регионе Коста-дель-Соль готовы к курортному сезону в условиях пандемии. На них появились «умные» туалеты, а также дроны и специальные патрули, которые помогают следить за порядком.

Московский «KFC» свёл до минимума общение персонала с покупателями. Заказ можно сделать через терминал самообслуживания, а роботизированная «рука» кладёт готовую еду в специальный бокс.

В свете коронавируса магазины и другие заведения стали прибегать к самым разным способам, чтобы защитить своих посетителей. Например, во Франции придумали прозрачный купол, в котором сидит клиент. А в Израиле – специальные маски, которые можно не снимать во время еды.

Канадские любители йоги после нескольких месяцев онлайн-занятий смогли встретиться на одной площадке. Для них подготовили индивидуальные прозрачные купола, где они и выполнили упражнения.

Экоферма в Брюсселе, которая раньше занималась выращиванием овощей, теперь предлагает и цветы. Но экзотических видов там не найти. Все растения растут вне теплиц, это сорта, которые свойственны для региона.

Слоны, жирафы, львы и кенгуру из травы и море цветов. На Певческом поле в Киеве проходит выставка «Цветочное сафари».

В Боливии аймара встретили день зимнего солнцестояния, который у них совпадает с наступлением Нового года. Индейцы попросили бога Солнца избавить мир от коронавируса.