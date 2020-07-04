ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Сажаем коралловые веточки, устанавливаем «умные» туалеты - наперекор пандемииПрезидент РФ подписал указ о внесении поправок в Основной закон страны
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.07.20 14:05

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Сажаем коралловые веточки, устанавливаем «умные» туалеты - наперекор пандемии

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Дмирий Ероха.

Выгоревшие территории Южной Австралии постепенно оживают после разрушительных пожаров. При этом экологи говорят, что травы, исторически произрастающие на континенте, могут иметь критически важное значение в защите природы от возгораний в будущем.

В Индии откопали челюсть доисторического слона. Предполагается, что он жил от 5 до 8 миллионов лет назад.

Дайверы в Арабских Эмиратах восстанавливают коралловый риф. Они сажают коралловые веточки на дне Оманского залива. За пять лет им надо охватить площадь в 300 тысяч квадратных метров.

Пляжи в испанском регионе Коста-дель-Соль готовы к курортному сезону в условиях пандемии. На них появились «умные» туалеты, а также дроны и специальные патрули, которые помогают следить за порядком.

Московский «KFC» свёл до минимума общение персонала с покупателями. Заказ можно сделать через терминал самообслуживания, а роботизированная «рука» кладёт готовую еду в специальный бокс.

В свете коронавируса магазины и другие заведения стали прибегать к самым разным способам, чтобы защитить своих посетителей. Например, во Франции придумали прозрачный купол, в котором сидит клиент. А в Израиле – специальные маски, которые можно не снимать во время еды.

Канадские любители йоги после нескольких месяцев онлайн-занятий смогли встретиться на одной площадке. Для них подготовили индивидуальные прозрачные купола, где они и выполнили упражнения.

Экоферма в Брюсселе, которая раньше занималась выращиванием овощей, теперь предлагает и цветы. Но экзотических видов там не найти. Все растения растут вне теплиц, это сорта, которые свойственны для региона.

Слоны, жирафы, львы и кенгуру из травы и море цветов. На Певческом поле в Киеве проходит выставка «Цветочное сафари».

В Боливии аймара встретили день зимнего солнцестояния, который у них совпадает с наступлением Нового года. Индейцы попросили бога Солнца избавить мир от коронавируса.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Безработных в России почти в 3 раза больше, чем сообщают данные официальной статистики
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Виктор
02.07.20 12:17
Всегда было чисто, хватит врать! Арктик ТВ, сильно разбогатели? Сколько вам выплачено за этот лжерепортаж? Продажный канал, как и все остальные, кому Чибис дает. 10 лет в Мурманске живем, всё время вы
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МУСОР»
Олег
01.07.20 18:33
С таким враньем со стороны людей, занимающих руководящие должности, сталкиваюсь впервые. Да, встречались попытки манипулирования фактами. Но чтобы скатывались до откровенной лжи...
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МУСОР»
Роман
30.06.20 21:15
ООО "Орко-Инвест", всегда работало честно, а этот репортаж проплачен теми, кому выгодно.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МУСОР»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире07:00Мультфильмы (0+/6+)07:30«Звездная кухня». Кулинарно-музыкальное шоу (12+)08:00«Чисто английские убийства». Художественный сериал, 44 серия (12+)
-PRO Деньги (16+)Снижать зарплатные ожидания больше чем на 10% готов только один из 10 соискателей-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 30 копеек, доллар потерял почти 2 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС выработала более 4,6 млрд кВтч электроэнергии за I полугодие 2020 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 6 июля-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал указ о внесении поправок в Основной закон страны
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
16.06.20: Как на Вас повлияли ограничительные меры, которые вводят власти, при коронавирусной пандемии?Проголосовало: 650 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика