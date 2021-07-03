ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Широта интересов - от кадки со льдом в пустыне до дронов-спасателей на воде

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии Марина Шумилова.

Доисторическая пещера Ласко во Франции снова открылась для посещений – правда, виртуальных. IT-специалисты создали программу, которая позволяет проводить групповые экскурсии. При этом масштаб пещеры сделан в натуральную величину.

Берберские зернохранилища считают одной из старейших банковских систем. Их использовали амазиги, населявшие горный юг Марокко, для хранения всех видов ценных вещей, включая документы, драгоценности и урожай. Марокко теперь планирует включить их в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Специально оборудованные дроны стали правой рукой спасателей на воде в Испании. Они находят тонущего и сбрасывают ему надувной жилет. Так человек может продержаться до прибытия помощи.

Тем временем немецкое аэротакси «Volocopter 2X» прошло первое испытание в аэропорту под Парижем. Полёт длился четыре минуты. Аппарат поднялся вверх на 30 метров .

Российский изобретатель с мышечной дистрофией помог создать гитару, на которой могут играть люди с ограниченными возможностями. В инструменте используются специальные струны, которые не нужно зажимать так сильно, как в обычной гитаре.

Австралийка уже 25 лет ухаживает за сандаловыми деревьями, чтобы сохранить их для будущих поколений. Считается, что этим сандалам уже более 500 лет.

В засушливом регионе Пакистана, несмотря на трудные условия, растёт популяция павлинов. Этому способствует забота природоохранных организаций. Птиц весь год обеспечивают водой.

Усовершенствованные GPS-трекеры позволяют биологам наблюдать за миграцией небольших певчих птиц. Объектом исследования стали странствующие дрозды. Учёные хотят понять, почему они улетают на зимовку в отличие от некоторых других пернатых из семейства дроздовые.

На выставке «Mobile World Congress» в Барселоне испанский стартап представил новейший 3D-принтер для создания заменителей мяса. Он позволяет в точности воссоздать структуру этого продукта.

Жительница Иордании нашла успешную нишу для собственного бизнеса. Она производит мыло из верблюжьего молока, которому нет аналогов.

Можно ли укрепить иммунитет в разгар лета в пустыне ОАЭ? Легко! Для этого туристам предлагают окунуться в кадку со льдом, тренируя силу духа и выносливость.