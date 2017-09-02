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День за днём с «Арктик-ТВ»02.09.17 13:30

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Школы очень разные, но все он интересные

Вы смотрите «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ».  Наступил новый учебный год, поэтому  сегодня редакция расскажет о школьниках из разных стран мира.

Австралийские школьники повально увлекаются новым интернет-трендом: подбрасывают бутылки, частично заполненные водой, так, чтобы она осталась стоять вертикально. В некоторых школах модное увлечение превратили в обучающую игру.

А школьники из Уругвая выращивают  органические продукты. Они учатся в первой латиноамериканской экошколе. Она построена из переработанных материалов и использует только возобновляемые источники энергии.

В турецких школах решили прекратить изучать теорию Дарвина об эволюции. Информацию об этом удаляют из стандартных учебников по биологии.

А в деревнях Китая дети и вовсе всё чаще бросают школы, чтобы пойти на работу. Экономисты уже назвали эту проблему – настоящим бедствием.

Один пожилой индонезиец каждый день привозит в бедные районы Джакарты детские книжки. Вокруг энтузиаста всегда собирается много маленьких читателей.

В одной из австралийских школ подростков обучают тому, как стать лидером. На два месяца ребята забывают об Интернете и соцсетях и привыкают к жизни в команде, да ещё и на природе.

А индийским девочкам и девушкам обрести уверенность в себе помогает футбол. Занятия организовывает благотворительная организация. Она надеется, что спорт будет стимулировать её подопечных учиться в школах и поступать в университеты.

Школьникам из Китая американский футбол помогает победить «синдром одного ребёнка», когда дети не умеют работать в команде и проявлять самоотверженность.

А в ЮАР десятки детей и подростков учатся боевому искусству каратэ. Спортивная борьба защищает детей и подростков от дурного и подчас опасного влияния улиц.

Юные натуралисты из Австралии помогают учёным. Десятки детей, заинтересованных дикой природой, присоединяются к новому проекту. Для этого им нужны смартфон и умение отличать одни виды животных от других.

А в Исландии открылась необычная школа для грудничков. Там терапевт учит младенцев, некоторым из которых нет ещё даже 4-х месяцев, самостоятельно стоять. 

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