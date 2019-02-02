ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Собачьи патрули выручают колонию пингвинов, а роботы развлекают людей в кафе

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Щетинникова.

Лазерные технологии помогли археологам восстановить облик исчезнувшего южноафриканского поселения. Оно существовало на территории современного Йоханнесбурга много-много лет назад.

Через 500 лет после смерти Леонардо да Винчи исследователи и историки анализируют его пейзажный рисунок для Санта-Марии-делла-Неве. Это одна из самых ранних работ мастера.

Жительница Нью-Йорка собрала бесценную коллекцию из 250 предметов тибетского искусства. Теперь она хочет пожертвовать её музею, поскольку уверена: такие реликвии должны принадлежать всем.

В Екатеринбурге возрождается уникальное искусство уральских камнерезов, которые работают в сложной технике объёмной мозаики. Это стало возможно благодаря поддержке российского коллекционера.

В Ливане осталось немного работающих хаммамов – турецких бань. Но те, что открыты, популярны, как и много веков назад.

Жареная свинина – важнейший компонент кухни Гонконга. Впрочем, в регионе остался лишь один ресторан, где готовят целые туши древним традиционным методом. С приходом Года Свиньи там всё чаще задаются вопросом, что же будет с умирающим ремеслом.

Поделиться с туристами своей любовью к колбаскам братвурст решил мясник из Баварии. Он открыл тематический отель, где всё посвящено этим мясным изделиям. При гостинице также работают «ресторан колбасок» и мясной магазин.

В столице Венгрии открылось кафе, где посетителей встречают роботы. Они работают официантами, развлекают гостей шутками и даже танцуют вместе с детьми.

Регулярные собачьи патрули помогают восстановить колонию пингвинов на австралийском острове. Лисицы и бродячие собаки уничтожили треть популяции этих животных.

Некоторые пожилые люди поддерживают физическую форму с помощью бега, плаванья или танцев. А вот двое австралийцев решили заняться пауэрлифтингом. Отмечают, что силовые упражнения не только укрепляют тело, но и придают им уверенности в себе.