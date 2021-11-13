ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Солнце помогает обжаривать зёрна кофе, а роботы-курьеры не дают проголодаться студентам США

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Марина Шумилова.

От мечети, основанной некоторыми из первых учеников пророка Мухаммеда, до церквей VI века, высеченных в скале. Поступают сообщения, что некоторые древние культурные ценности Эфиопии были безвозвратно повреждены в результате конфликта на севере страны.

В районе древнего города Помпеи нашли уникальную комнату. Учёные считают, что она была предназначена для рабов.

В Израиле тестируют новый способ сбора СО 2 из атмосферы. Воздушные шары будут подниматься высоко над Землёй и собирать углекислый газ в твёрдом состоянии.

Итальянская компания изобрела машину для обжарки кофейных зёрен, которая работает на солнечной энергии. Но используют не солнечные панели, а специальные зеркала.

Российские экологи – отец и сын Зимовы – пытаются спасти вечную мерзлоту от таяния. Они создали в Якутии заповедник с крупными травоядными животными. Чем они могут помочь, давайте узнаем.

Уникальный способ размножения выявили среди редких калифорнийских кондоров. Как выяснилось, их детёныши могут вылупляться из неоплодотворённых яиц.

Роботы-курьеры, доставляющие еду, уже почти никого не удивляют. Сотни таких аппаратов разъезжают по студенческим городкам в США. И услуга становится всё популярнее.

В Индии открыли новый туристический железнодорожный маршрут. Поезд следует по тем местам, где побывал индуистский бог Рама.

В Бразилии на этой неделе отметили День трущоб. В честь праздника несколько художников расписали стену в Музее современного искусства в Рио-де-Жанейро.

Подводная выставка в Гонконге стала своеобразной альтернативой для дайверов, которые не путешествуют уже более полутора лет. Какие развлечения придумали для любителей морских красот, давайте узнаем.

Берлинский музей показал часть коллекции, с которой начиналась его история. 200 лет назад он купил десятки произведений искусства у английского купца Эдварда Солли. Теперь некоторые работы снова предстали перед публикой.