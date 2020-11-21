ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Создаём роботов для дикой природы и строим для себя дома из соломы и глины

Всем привет. Вы сотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии Аня Чайникова.

Участники глубоководной миссии «Nekton», которую проводили в Индийском океане в прошлом году, представили свои открытия. Учёные обнаружили десятки новых видов рыб, кораллов и других организмов.

На японском острове Хоккайдо дикие медведи стали выходить к жилым кварталам. Отпугивать косолапых решили с помощью высоких технологий: робот-волк с инфракрасными глазами крутит мордой и издаёт пугающие звуки. И это, похоже, работает.

В Канаде тоже тестируют новые технологии, которые будут предупреждать людей о приближении белых медведей. Из-за потепления климата эти хищники всё чаще стали приближаться к населённым пунктам в поисках пищи.

Электрокар из отходов построила группа студентов из Нидерландов. На работу ушло полтора года и десятки килограммов выброшенных бутылок, бытовых приборов и другого мусора.

Экологично и экономично. В Марокко обретают популярность дома из соломы и глины. Их продвигают как альтернативу привычным жилищам.

Производители знаменитой обувной индустрии в Португалии вынуждены адаптироваться, чтобы выжить в период карантина. Одни переключились на домашнюю обувь, другие – на производство масок.

В необычном клубе в австралийской Тасмании участников уже давно обучают делать собственные гробы из дерева. Однако теперь там появилась ещё одна опция. Можно сделать экологичный гроб из картона и самостоятельно его раскрасить.

Бразильский художник нашёл новое полезное применение своему таланту. Он создаёт защитные маски по индивидуальному проекту.

В ожидании праздника Дивали в Индии готовят праздничные ранголи. Так называют рисунки из подкрашенной рисовой муки. Более полусотни работ представили на выставке.

Известный московский стрит-арт-художник создал инсталляцию под открытым небом. Выбрал для этого вымершую деревню в Ивановской области. Некогда цветущую, а сейчас полностью заброшенную.