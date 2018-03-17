ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Создай миниатюру своих желаний, и они сбудутся

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Алина Кузнецова. Как превратить мечту в реальность? В Боливии, например, считают, что нужно лишь купить миниатюру своего желания и верить, что оно сбудется.

В одном из скверов Варшавы продлевают жизнь умирающим деревьям. Вместо того чтобы спиливать их, из них создают скульптуры сказочных персонажей.

Каррарский мрамор, как и много веков назад, продолжает служить скульпторам и архитекторам. Они выбирают этот сорт за его уникальную структуру.

А на севере Камеруна многие зарабатывают себе на жизнь при помощи ткачества.

Родственница евреев, погибших в Холокосте, сохраняет память о родных необычным способом. Она создаёт их копии в виде кукол.

Беженец из Сирии делится секретами ювелирного мастерства с учениками австралийской мастерской. Навыки работы с серебром в его семье передавались от отца к сыну в течение двухсот лет.

В Китае хранят тысячелетнюю традицию изготовления лыж, обтянутых шкурой лошадей. Однако в больших городах мастеров больше нет. Они остались лишь в отдалённых сёлах, где без таких лыж просто не обойтись.

В Кении вручную делают уникальную бижутерию из глиняных бусин. Такие украшения охотно покупают туристы. Ну а производство бусин даёт работу сотням местных женщин, которые в одиночку растят детей.

В Руанде набирают популярность картины из коровьего навоза. Такая форма традиционного искусства называется имигонго. Это мастерство помогает руандийским женщинам зарабатывать на жизнь.

В столице Хорватии уже много десятков лет работает мастерская по ремонту авторучек. Она единственная сохранившаяся в Европе.

Уже более десяти лет тайваньский мастер создаёт миниатюрные скульптуры знаков зодиака. Его новое творение - композиция из трёх крошечных собачек на кончике карандаша. Это произведение искусства он посвятил символу китайского нового года.