ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Спасаем наш мир – угандийская девушка ухаживает за хищниками, а костромчанин собирает городской мусор

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Марина Шумилова.

Котокафе в австралийском городе Дарвин предлагает отдохнуть после тяжёлого дня в компании усатых питомцев. Некоторые клиенты посещают его каждую неделю, чтобы пообщаться с любимыми кошками.

Дети в пакистанской пустыне каждую неделю получают библиотечные книги. Их привозят на верблюде, который совершает такие рейсы в четыре деревни.

Для одной молодой угандийки работа с дикими зверями – страсть всей жизни. Девушка не просто ухаживает за хищниками, но и играет с ними, как с домашними питомцами.

Биологи говорят, что один из видов летучих мышей привлекает партнёров пушистыми масками. Исследователи из Коста-Рики сделали открытие, когда изучали складчатомордого листоноса.

Египетская компания выпускает лежаки для собак, а доходы от такого бизнеса помогают как семьям работниц, так и приютам для животных. Продукцию покупают египтяне и жители Канады.

В Великобритании разработали приложение, которое поможет учёным собрать больше информации о тюленях. Любой житель страны может установить программу и загружать в неё сведения о местоположении, поведении и состоянии здоровья морских животных.

Рыбаки из Сенегала и Кот д'Ивуара тестируют новые холодильные и морозильные камеры, работающие на солнечных панелях. Эти же устройства хотят использовать, чтобы расширить кампанию вакцинации в Африке.

Новый вид насекомых отряда ручейников назвали в честь нового коронавируса. Учёные из Косова говорят, что такое название выбрали, чтобы подчеркнуть, какой ущерб наносит загрязнение пресноводным экосистемам страны.

Житель Костромы уже три года собирает разбросанный по городу мусор. При этом на благородное дело выходит всегда в маске. Так он хочет привлечь внимание именно к проблеме загрязнения, а не к своей персоне.

Индонезийский активист пытается спасти береговую линию страны с помощью мангровых зарослей. Он высаживает новые деревья, а ещё ездит по деревням и рассказывает детям сказки о важности таких лесов.