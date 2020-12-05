ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Спасаем наших братьев меньших, а они нас, или Мастер из Перми создал мир из макаронПобочный эффект пандемии - в Мурманской области по сравнению с соответствующим периодом 2019 года число малых предприятий уменьшилось на 16%
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.12.20 13:30

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Спасаем наших братьев меньших, а они нас, или Мастер из Перми создал мир из макарон

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ. В студии - Дима Ероха.

В автономном сообществе Андалусия впервые родился детёныш западной равнинной гориллы, которая относится к исчезающим животным. Малыш появился на свет в биопарке города Фуэнхирола.

Самый одинокий слон в мире обретёт свободу и общество сородичей. Большую часть жизни он провёл в пакистанском зоопарке, но скоро его перевезут в Камбоджу и выпустят в дикую природу.

Южноафриканские биологи намерены спасти исчезающую популяцию очковых пингвинов. Они выращивают осиротевших птенцов, а также стараются привлечь их сородичей в природный заповедник с помощью специальных манекенов.

Житель Сектора Газа держит двух львят в качестве домашних животных. Поиграть с хищными котятами приходят все соседи.

Боливийский таксист приютил голодающего бездомного пса, а тот теперь следует за ним повсюду. Даже пассажиров они развозят вместе. Собака всегда сидит спереди, как заправский штурман.

Бабочки живут на нашей планете миллионы лет и пережили много катаклизмов. По мнению биологов Коста-Рики, эти насекомые, несмотря на свою хрупкость, очень жизнестойки как вид.

У жителей Боготы появился оазис покоя, где можно позабыть о городской суете. Это экотропа в заповеднике на холме Монсеррат. Там туристы любуются маленькими, разноцветными колибри и слушают их пение.

Особые британские фермы предоставляют жизненно важную помощь людям, которые страдают от психических расстройств. И они стали пользоваться ещё большим спросом во время карантина, когда у людей обострились их проблемы.

Пакистанские фермеры всё больше обращают внимание на системы капельного орошения, чтобы спасти свой урожай от засухи. Эксперты говорят, что это может стать отличным решением для регионов, которые страдают от нехватки воды для полива.

Последняя действующая старинная водяная мельница в России стала туристической достопримечательностью. Она находится в селе Красниково Курской области. Гидротехническое сооружение реставрировали полтора года.

Целый мир из макарон создал мастер из Перми. Необычное хобби у него появилось 15 лет назад, и за это время он сделал множество моделей машин, фигурок людей и животных и макетов исторических зданий.

 

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