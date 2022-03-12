ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Старое и новое - в Венгрии остались поклонники паровозов, а в Париже новую коллекцию представил модный дом «Louis Vuitton»

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Ирина Витман.

На этой неделе в Швеции заметили завораживающее северное сияние. Оно длилось четыре часа, озаряя все уголки неба.

В Кении уже больше 30 лет работает стекольная фабрика. Она не только выжила во время пандемии, но расширила поле деятельности. Теперь там можно обучиться искусству выдувания стекла.

Индийский фермер несколько лет назад изобрёл скутер для подъёма на деревья. С его помощью собирает плоды с пальм. Такое устройство у него приобрели ещё сотни других владельцев плантаций.

В Бангладеш сельских женщин учат на водителей такси. Эта профессия поможет им избежать бедности и обеспечивать семьи.

Новый проект ООН помогает гватемальским ткачихам начать собственное дело. Для этого женщинам бесплатно предоставляют планшеты с подключением к Интернету.

Юная футболистка в Пакистане вдохновляет своих сверстников идти к мечте. Она играет в футбол пять лет и уже стала капитаном команды.

Эпоха паровозов давно ушла в прошлое, но в Венгрии остались поклонники этих гигантских машин. Это работники ремонтного депо и машинисты. Благодаря им в стране до сих пор функционирует маршрут для ностальгических поездок на паровозах.

В Афганистане проходят национальные соревнования по бузкаши. Это традиционная игра, название которой означает «козлодрание». В состязаниях участвуют команды из всех провинций.

В Риме показали потерянную картину итальянского мастера барокко Гвидо Рени, а также другие его работы. Выставка исследует глубокие темы, которые художник поднимает в своём творчестве.

В Великобритании полностью сняты ограничения, связанные с пандемией. В Лондоне открылась выставка детских товаров. Здесь родителям предлагают самые высокотехнологичные новинки.

Тем временем в Париже свою новую коллекцию представил модный дом «Louis Vuitton». В ней прослеживаются подростковые образы и мужские силуэты.