ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Старое и новое - в Венгрии остались поклонники паровозов, а в Париже новую коллекцию представил модный дом «Louis Vuitton»ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Любовь без правил, или Брачные узы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.03.22 13:35

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Старое и новое - в Венгрии остались поклонники паровозов, а в Париже новую коллекцию представил модный дом «Louis Vuitton»

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Ирина Витман.

На этой неделе в Швеции заметили завораживающее северное сияние. Оно длилось четыре часа, озаряя все уголки неба.

В Кении уже больше 30 лет работает стекольная фабрика. Она не только выжила во время пандемии, но расширила поле деятельности. Теперь там можно обучиться искусству выдувания стекла.

Индийский фермер несколько лет назад изобрёл скутер для подъёма на деревья. С его помощью собирает плоды с пальм. Такое устройство у него приобрели ещё сотни других владельцев плантаций.

В Бангладеш сельских женщин учат на водителей такси. Эта профессия поможет им избежать бедности и обеспечивать семьи.

Новый проект ООН помогает гватемальским ткачихам начать собственное дело. Для этого женщинам бесплатно предоставляют планшеты с подключением к Интернету.

Юная футболистка в Пакистане вдохновляет своих сверстников идти к мечте. Она играет в футбол пять лет и уже стала капитаном команды.

Эпоха паровозов давно ушла в прошлое, но в Венгрии остались поклонники этих гигантских машин. Это работники ремонтного депо и машинисты. Благодаря им в стране до сих пор функционирует маршрут для ностальгических поездок на паровозах.

В Афганистане проходят национальные соревнования по бузкаши. Это традиционная игра, название которой означает «козлодрание». В состязаниях участвуют команды из всех провинций.

В Риме показали потерянную картину итальянского мастера барокко Гвидо Рени, а также другие его работы. Выставка исследует глубокие темы, которые художник поднимает в своём творчестве.

В Великобритании полностью сняты ограничения, связанные с пандемией. В Лондоне открылась выставка детских товаров. Здесь родителям предлагают самые высокотехнологичные новинки.

Тем временем в Париже свою новую коллекцию представил модный дом «Louis Vuitton». В ней прослеживаются подростковые образы и мужские силуэты.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мужчины и женщины на рынке труда Мурманской области: топ-10 ярких отличий
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
05.03.22 12:46
То есть то, что сотворили с добывающей и перерабатывающей рыбной промышленностью теперь называют отраслью? Отрасль на 100 % частная и каким боком к ней привязываются чиновники?
Комментарий к новости:Андрей Чибис обсудил с рыбопромышленниками ситуацию в отрасли
Карен Ашотович Агамян
27.02.22 11:01
*** За Русский мир война возрождена! Как помыкать хотели вражеские орды, как шли свиньёй тевтонцев ордена и прочие завоевательские морды! Горя желаньем уничтожить, низвести братство Славянст
Комментарий к новости:В России появился сайт для борьбы с ложной информацией о спецоперации на Украине
Тахир
27.02.22 05:21
Вы я смотрю тут забили на все и всех,но я вам гарантирую что и как тот прапорщик я буду снимать и отправлять во все инстанции поверьте мне,и мне плевать,я не тот прапор,я уже уволенный человек,но ваш
Комментарий к новости:Коммунальные дилетанты, или В чьих руках находится эксплуатация военного жилфонда посёлка 19 километр?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2812345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире21:30«И снова горько!». Художественный фильм (16+)23:00«Tele Travel». Информационная программа (12+)23:30«Большой скачок». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах региона за неделю в лидеры по росту цен вырвались морковь, белокочанная капуста и хлеб из ржаной муки-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти 4,01 рубля, доллар теряет почти 3,63 рубля-PRO Энергетику (18+)В 2022 году на ремонт электросетей Мурманской области компания «Россети Северо-Запад» направит 527 млн рублей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 12 и 14 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон, дающий правительству право оперативно повышать пенсии
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика