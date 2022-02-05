ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Старость – не в тягость! 100-летняя англичанка – волонтёр, пенсионер из Оренбурга построил горнолыжный комплекс

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Дмитрий Ероха.

Британская бабушка в свои 100 лет продолжает работать, правда, волонтёром. Вот уже почти два десятилетия она помогает в кафе при больнице в Лондоне.

Пожилой тайванец хранит китайскую традицию изготовления ритуальных денег. Их сжигают в праздники в знак почтения духов умерших родственников. Старинное ремесло постепенно исчезает, и таких ремесленников на Тайване осталось немного.

Российский пенсионер из Оренбургской области построил горнолыжный комплекс, чтобы привлечь детей к занятиям спортом. Теперь туда приезжают кататься из разных городов.

Китайская команда пенсионеров-хоккеистов сама строит себе катки на прудах и озёрах города Аньшань. А потом выезжает на лёд, чтобы забивать шайбу в ворота.

В Германии в художественном музее представили коралловые рифы, связанные крючком. Необычный экспонат создавали тысячи людей.

Как живые получаются кошки из валяной шерсти у одной японской мастерицы. Она делает объёмные портреты усатых-полосатых. Сначала это было просто хобби, а теперь стало её работой.

Художники-каллиграфы вышли на улицы Гонконга – автономного региона Китая. С помощью кисти и туши они создают традиционные украшения к Новому году по Лунному календарю. 1 февраля год Буйвола сменится на год Тигра.

В Нью-Йорке теперь можно бесплатно брать в прокат зонтики. Услуги предоставляет бразильский стартап. При этом компания всё равно зарабатывает.

В Албании процветает традиционное гончарное ремесло. Глиняная посуда пользуется всё большим спросом, и мастера получают много заказов.

В Калькутте открылся трамвай-ресторан. Он уже очень популярен среди жителей города, поскольку такой вид транспорта почти ушёл в прошлое. Ресторан многим напоминает о детстве.

Футуристический Дом музыки открылся в Будапеште. Уникальное здание почти полностью состоит из стекла. На крыше есть «световые колодцы», которые пропускают дневной свет.