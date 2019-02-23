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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.02.19 13:30

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Супермаркет на воде и кукла Барби отмечает 60-летний юбилей

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Щетинникова.

Рыцари в доспехах сразились в Монако на одном из крупнейших турниров по историческому средневековому бою. Участвовали в нём десять сильнейших команд со всего мира.

В Дубае курсирует первый супермаркет на воде. Идея плавучего магазина в том, чтобы необходимые товары люди могли купить там где угодно: на пляже, на яхте или катаясь на гидроцикле.

Ощутить, как живут незрячие люди, предлагает молодой человек с таким недугом. Он проводит по Екатеринбургу экскурсии «в темноте». Люди надевают на глаза повязки и познают знакомый город с иной точки зрения.

Группа учёных после серии экспериментов пришла к выводу, что рыба может узнавать себя в зеркале. Исследования проводили в аквариумах Японии.

Молодая угандийская предпринимательница нашла свою нишу в столичном бизнесе. Девушка дома изготавливает ароматические свечи.

Житель Ганы из старых покрышек создает журнальные столики и кресла. Он также обучает этому мастерству других. Его цель – защищать экологию и продвигать идею вторичной переработки отходов.

Во что играли малыши во времена Киевской Руси можно увидеть на выставке древних игрушек, открывшейся в Киеве. Многие из древних игрушек не просто были для детей развлечением, но и выполняли роль оберега.

Барби несколько десятилетий была самой продаваемой игрушкой в мире. А в этом году знаменитая кукла отмечает 60-летний юбилей. К этой дате она «освоила» несколько новых профессий и получила новые образы.

Голубые лица были видны повсюду в небольшом немецком городке близ границы со Швейцарией. Здесь собралось более двух с половиной тысяч смурфиков, чтобы установить мировой рекорд.

Каковы главные свадебные тренды в Великобритании в 2019 году? Согласно участникам национального тематического шоу - это кейпы и пелерины, а также сыры вместо торта. Кроме того, на предпочтения сильно повлияла свадьба Гарри и Меган.

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