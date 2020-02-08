ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Технические новинки, меняющие нашу жизнь

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Голямина.

Американская судостроительная компания демонстрирует на выставке «CES» в Лас-Вегасе, какими станут катера будущего. Её новое судно оборудовано системой автономного управления, а бортовой компьютер подчиняется голосу и распознаёт жесты.

Тем временем, компания «Segway» представила на шоу потребительской электроники в Лас-Вегасе свой новый продукт, который напоминает кресло на колёсах. Она надеется, что вскоре её «S-Pod» появится в аэропортах, тематических парках и торговых центрах по всему миру.

Премиальный бренд «Genesis», принадлежащий корейской компании «Hyundai», выпустил первый кроссовер с индексом «GV80». Автомобиль оснащён новейшими технологиями и оборудован десятью подушками безопасности.

Ливийская компания создаёт высокотехнологичные протезы, позволяющие людям жить нормальной жизнью. По характеристикам «умные» искусственные конечности не уступают своим европейским аналогам, при этом предоставляются бесплатно.

Американские учёные решили заменить опасные химикаты в косметике и одежде на вещество, созданное на основе обычного шёлка. При этом само вещество получают также без химикатов, а при добавлении соли, воды и тепла.

Учёные из США создали летающего робота-голубя, который использует аэродинамические свойства живых птиц. Они надеются, что их разработка поможет создавать дроны нового поколения.

Бразильская студентка открыла новый способ получать электричество. Для этого нужны лишь три компонента. Выходит просто и дёшево.

Группа аргентинских студентов создала водный дрон, который в будущем поможет решать проблему загрязнения водоёмов. Он собирает необходимые данные, которые нужны учёным, чтобы разрабатывать программы по очистке.

Австралиец бороздит озеро в Канберре на плавающем автомобиле. Это западногерманская амфибия, которую выпускали в 60-х годах. Тогда фирма быстро разорилась, зато теперь её машины стали культовыми.

Умные технологии захватывают британский рынок игрушек. Теперь всё больше новинок связывают с приложениями для смартфонов и планшетов, открывая перед детьми новые возможности для игры с одной стороны, и всё больше погружая их в цифровой мир – с другой.