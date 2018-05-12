ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Технический прогресс компенсирует нехватку рабочих и меняет кардинально нашу жизнь

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии Юлия Копанева.

В стареющей Японии роботы становятся незаменимыми помощниками для пожилых жителей страны, поскольку людей-работников в местных домах для престарелых не хватает.

А в США роботы и беспилотные тракторы всё чаще помогают строителям. Они кладут кирпичи и самостоятельно подготавливают площадку для стройки. Техника ускоряет темпы работы и покрывает нехватку специалистов.

На окраине Копенгагена завершают возведение дома, напечатанного на 3D-принтере. Разработчики говорят, что он первый в своём роде в Европе. Ожидается, что футуристические конструкции в скором времени станут очень популярными по всему миру.

На орбите Земли за несколько десятилетий накопились тонны мусора. Сегодня он угрожает космическим полётам и спутникам, благодаря которым составляются прогнозы погоды, ведётся контроль передвижения воздушных лайнеров и морских судов, работают мировые телекоммуникационные системы. Европейское космическое агентство пытается решить эту проблему.

Израильская компания создала переработанный композитный материал похожий на пластик, который произведёт революцию в сфере утилизации. Называется он UBQ ( Ю Би Кью) и производится из неотсортированного мусора. А получаются из него достаточно практичные вещи: вёдра, корзины, стулья и прочее.

Изобретательный британец нашёл решение проблемы собачьих экскрементов на газонах. Он преобразовывает их в биотопливо, на котором теперь работает фонарь.

Сокращением выбросов СО2 в Германии теперь будут заниматься не только правительство, но и простые граждане. В Берлине стартовал проект, в котором принимают участие 100 домохозяйств.

Французская компания надеется, что её прозрачная сфера диаметром всего в метр сможет разрешить мировой водный кризис. С помощью этой конструкции любую непригодную для питья воду можно сделать чистой.

В Италии разработали экологичного робота-курьера. Он забирает и доставляет посылки, не загрязняя окружающую среду.

Роботы добрались и до школ. В финском Тампере английский и математику детям преподают машины. Некоторые считают, что эффективность такой методики ещё не доказана, но многим детям такие уроки нравятся.

От виртуальной реальности до 3D-печати и электроники. На образовательно-технологической выставке в Лондоне учителям и школьникам показали, какими могут быть классы будущего.