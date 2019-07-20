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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.07.19 12:30

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Творчество без границ - картины из алюминиевых банок и картины под водой

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Голямина.

После пожара в соборе Парижской Богоматери начались споры о том, как лучше отреставрировать данное готическое строение. Один из средневековых замков во французской глубинке, похоже, может дать ответы на некоторые вопросы реставраторов.

В испанском городе Пульпи для туристов откроют уникальную пещеру, заполненную прозрачными кристаллами. Её обнаружили 20 лет назад. Она находится в заброшенном руднике.

В Монако появилась шестиэтажная вилла в скале. Она построена из экологически чистых материалов и переносит посетителей в мир пещер и гротов.

В Кот-д'Ивуаре художник создаёт картины из фрагментов алюминиевых банок. Так он хочет привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды.

Житель Демократической Республики Конго основал музыкальную группу, которая играет на инструментах, сделанных из отходов. При этом сценические костюмы музыкантов тоже созданы из мусора.

Тайская сеть супермаркетов решила сделать платными одноразовые пакеты. Так она хочет стимулировать покупателей думать об окружающей среде и пользоваться многоразовыми сумками.

Семейный бизнес в сердце Италии превратился в инновационного поставщика для крупнейших онлайн-магазинов мира. Cartonwrap способен упаковывать товары самых разных размеров, идущие по конвейеру.

Пожилой южнокорейский кузнец смог спасти свой бизнес благодаря тому, что начал продавать свою продукцию онлайн. А раньше слово «Amazon» у него ассоциировалось только с джунглями в Южной Америке.

«Магнитная рыбалка» – новое модное увлечение в Европе. Со дна водоёмов достают даже старые холодильники и столетние клады. Как «рыбачат» на Сене – смотрите далее.

Среди рыб и кораллов. Дайвер с Кубы создаёт картины под водой. Набравшись вдохновения и воздуха в баллонах, он отправляется на глубину в шесть метров, чтобы создавать фантастические сюжеты.

В Берлине открылась выставка, которая показывает, как изображали людей в Древней Греции. Тогда главным было не создать фотографическое сходство, а посредством символов и атрибутов передать, какую роль играл человек в обществе. Неизменным атрибутом рисунков была борода.

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Влад Северный
08.07.19 21:10
Эти заметки мне напомнили о службе в армии - охранял небо Арктики в войсках РТВ ПВО. Воркута, Амдерма, Нарьян-Мар, Салехард - много наших точек было на Я-Мале и Новой Земле. С суровой природой успел
Комментарий к новости:ПОРА В ПУТЬ - ДОРОГУ. Заметки из путешествия по заповедным территориям - 6
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