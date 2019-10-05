ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Творчество безгранично, или Цветы из бумаги и портреты из волос

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Голямина.

В США новый тренд - аренда одежды. Всё больше розничных магазинов предлагают такую услугу, поскольку спрос на неё продолжает расти.

В Японии изобрели кепку, которая может охладить в жару. Эта разработка актуальна, поскольку лето в стране чрезвычайно жаркое.

В Трансильвании сохраняют ремесло старинной вышивки на традиционных костюмах. Яркий, жизнерадостный орнамент вновь возвращается в моду. Фантазийные платья создаёт дизайнер из Франции. Вечерние и свадебные наряды из цветов, скрипки и корешков книг пользуются популярностью и стоят до 5 тысяч долларов.

Нью-Йоркский дизайнер индийского происхождения создаёт из бумаги цветы, которые не отличишь от настоящих. Что его вдохновляет, смотрите далее.

В Непале современные методы печати вытесняют народное творчество художников, которых называют читракарами. Однако около десяти семей потомственных читракаров стараются сохранить традиционное искусство. Австралийская художница Маргарет Хэдфилд завоевала признание благодаря своим картинам о военном прошлом страны. Она продолжает творить, несмотря на тяжёлую жизненную ситуацию - смерть сына и неизлечимую болезнь дочери.

Талантливых художников в мире много, но умельцев виртуозно писать картины на перьях - лишь несколько. Таким искусством самостоятельно овладела и жительница болгарского города Велико-Тырново.

Житель юга Индии сделал из дерева ручку-перо, которая может попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Её длина почти шесть метров, а вес 250 килограммов.

Парикмахер из Македонии прославилась на весь мир, создавая портреты знаменитостей из волос. В числе её работ - изображения Бреда Питта, Ленни Кравица, Рианны и Роналдиньо.