ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Творчество, спорт и выдумка против пандемии

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Дмирий Ероха.

Безрадостные дни карантина принесли вдохновение индийским брату и сестре. Чтобы разогнать скуку, они взялись за кисти и краски и превратили свой дом в художественную галерею.

Десятилетняя вьетнамская девочка три месяца карантина рисовала картины о пандемии коронавируса. Своими работами она хотела поддержать людей и пробудить в них надежду на счастливое будущее.

Бельгиец за три месяца карантина прошёл по беговой дорожке полторы тысячи километров. Он ходил во время удалённой работы и вечернего чтения книг.

В Южной Африке парикмахеры уходят в подполье. Работать нелегально их вынуждает длительный карантин, из-за которого они теряют средства к существованию.

Британская компания начала производить картонные перегородки для офисных столов и рабочих помещений в целом, чтобы компании могли обеспечивать социальное дистанцирование. Её продукция пользуется огромным спросом.

Тем временем одна немецкая компания разработала датчик для социального дистанцирования. Он помогает точно измерять расстояние между устройствами и пригодится на предприятиях, где работа слишком динамичная, чтобы сотрудники ориентировались по разметке.

Самоочищающуюся маску придумала группа учёных в Израиле. Их гаджет с помощью обычной зарядки для телефона нагревается до нужной температуры, чтобы убить коронавирус.

В Бахчисарайском парке миниатюр коза усыновила крошечного детёныша косули. Как малыш попал к людям – смотрите в сюжете.

Бангладешские полицейские в Дакке начали практиковать йогу. Они хотят укрепить здоровье и улучшить психологическое состояние, поскольку многие их коллеги заразились COVID-19.