ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Тяга к неординарному – хамское кафе в Сиднее и перевёрнутый дом в румынском парке

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Дмитрий Ероха. Американец разработал компактный бронежилет, который помещается в школьный рюкзак. Мужчина хочет, чтобы у детей была надёжная защита на случай вооружённого нападения.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Дмитрий Ероха.

Американец разработал компактный бронежилет, который помещается в школьный рюкзак. Мужчина хочет, чтобы у детей была надёжная защита на случай вооружённого нападения.

Ливанец из региона Шуф посвятил большую часть жизни гончарному ремеслу. Традиционные глиняные изделия покупают всё меньше, но мастер надеется сохранить ремесло для будущих поколений.

В Гонконге осталась последняя фарфоровая фабрика, где посуду расписывают вручную. Владелец боится, что вскоре она закроется насовсем, поскольку учиться ремеслу никто не приходит.

В Австралии растут арендная плата и цены на жильё, а также процентные ставки и инфляция. На фоне этого одна благотворительная организация надеется всё изменить, предлагая населению строительные товары со скидкой.

А ещё в Австралии вдохновляют добровольцев собирать мусор в Индийском океане рядом с коралловыми рифами. Но на этом дело не заканчивается. Австралийские художники и дизайнеры тоже вносят вклад и создают из отходов произведения искусства.

Сотня сенегальцев каждый день перебирает горы мусора на самой большой свалке Дакара. Они ищут главное для них сокровище – пластик. Его продажа позволяет им неплохо себя обеспечивать.

Австралийский перец – одна из самых редких специй на Земле. В больших количествах растёт на острове Тасмания. Сегодня он всё популярнее. Но добывать ягоды приходится в отдалённых районах буша.

Хлеб-сабля, или шоти – традиционный грузинский хлеб. Как его печь, хорошо знают на уличках Тбилиси.

В Нью-Йорке открылось первое кафе, куда не только пускают с собаками, но и разрешают спускать их с поводка. Так питомцы меньше скучают, пока их хозяева работают или едят.

Грубый персонал, ужасные услуги, хамство и крики. Такое кафе работает в австралийском Сиднее. Но, на удивление, оно пользуется огромной популярностью и собирается открывать филиалы. В чём его секрет – давайте узнаем.

В румынском парке развлечений построили перевёрнутый дом. Внутри тоже всё вверх ногами. Новый аттракцион постоянно привлекает гостей.