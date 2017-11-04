День за днём с «Арктик-ТВ»04.11.17 13:30
ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Тыква вытеснила репу на Хэллоуине, город-призрак «всплыл» в Аргентине
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение30.10.17: Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла самого высокого за последние 800 тысяч лет уровня, сообщает Всемирная метеорологическая организация, обещая людям серьёзные изменения климата. Кто больше всего виноват в этом?Проголосовало: 366 человек
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Последние комментарии
Елена
04.11.17 14:28
В Саратовской обл.,г.Маркс в такой же ситуации.Принесли первые квитанции,что делать не знаем.
Павел К
04.11.17 11:05
Ну, не может быть единства в стране, где царит такое неравенство! Сколько вы не говорите: «Сладко, сладко...», - у многих россиян уже оскомина от вас.
Комментарий к новости:История не раз доказывала, что сила России – в единстве её народов
Михаил Готовчиц
02.11.17 12:53
Зачем вы публикуете б********ые рассуждения человека из прошлого, не имеющего ни малейшего представления о современной организации морских портов и лоцманской проводки?
Комментарий к новости:Есть ли в России компетентная лоцманская власть?
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