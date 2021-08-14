ХОРОШИЕ НОВОСТИ: У творчества нет границ – тонкие керамические миски колышутся от дуновения ветра и лодка в виде гигантской скрипки

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Данил Клепиков.

Август в Австралии – это зимний месяц. И раньше в это время года поиграть в большой теннис в столице было очень сложно. Но всё изменилось благодаря смекалке работника одно из теннисных центров. Что он придумал – давайте узнаем.

Индийская бабушка, пережив несчастье и переболев ковидом, решила помогать нуждающимся. Несмотря на то, что ей уже под 90, она готовит маринованные овощи, консервирует их и продаёт. А деньги идут на благотворительность.

В прошлом году в Барселоне во время локдауна власти временно расширили пешеходную зону за счёт проезжей части. Теперь же некоторые дороги отдадут пешеходам на постоянной основе.

В полиции штата Гавайи начали использовать роботов-собак. Ранее таких железных помощников уже брали на службу в полицию Нью-Йорка. Но после жалоб местных жителей силовикам пришлось вернуть собак производителю.

Европейские учёные создают новые самовосстанавливающиеся материалы. Из них затем будут делать новое поколение аппаратов, способных противостоять враждебным условиям космоса на низкой околоземной орбите. В ближайшее время материалы будут тестировать на Международной космической станции.

Отказаться от признания Книги рекордов Гиннесса, чтобы сохранить секрет мастерства. Так решил гончар из Тайваня, создающий керамические миски настолько тонкостенные, что они колышутся от дуновения ветра.

Изготовление топоров – это древняя профессия, которая передавалась из поколения в поколение в украинских Карпатах. И сегодня гуцулы сохраняют это ремесло.

Лодка в виде гигантской скрипки – такое творение создал во время пандемии итальянский резчик по дереву Ливио Де Марчи. Оно будет плавать вокруг города, вдохновляя людей надеяться на возрождение Венеции.

Земные девушки и небесные божества в традиционном китайском искусстве. Каким видели образ женщины на Востоке, показали на выставке в Киеве.

Трафальгарская площадь в Лондоне временно превратилась в музей и пространство для творчества. Там выставили копии шедевров Национальной галереи, а также мольберты, чтобы все прохожие могли приобщиться к искусству.

Побороть страх и сфотографироваться. Через такое испытание проходят посетители новой смотровой площадки в Сан-Паулу. Она находится на высоте птичьего полёта и полностью сделана из стекла.